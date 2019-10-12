Em Vitória

Fogo em área de mansão chama atenção na Praia do Canto

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio no imóvel inabitado, que é antiga sede da Blokos Engenharia

Fogo foi registrado em quintal de mansão abandonada na Praia do Canto Crédito: Andre Bertollo

Uma grande quantidade de fumaça por causa de fogo na área de uma mansão chamou a atenção de moradores da Praia do Canto, em Vitória, na manhã deste sábado (12). No casarão, avaliado em R$ 5 milhões, funcionava a antiga sede da Blokos Engenharia.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio no imóvel inabitado, na Praia do Canto.

Portão de mansão na Praia do Canto onde funcionou sede da Blokos Engenharia ficou danificado Crédito: Caíque Verli

Os militares chegaram ao local e constataram que uma pilha de lixo estava pegando fogo. As chamas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram rapidamente combatidas. Não havia ninguém no local.

Em julho, após reclamação da Associação de Moradores da Praia do Canto, a antiga sede, de dois andares, foi lacrada. O local estava abandonado e ocupado por moradores de rua.

Apesar de o imóvel estar lacrado, a reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou que os tapumes usados para lacrar a mansão estavam forçados e com uma abertura no meio.

Antiga sede da Blokos Engenharia chegou a ser ocupada por moradores em situação de rua do local Crédito: Caíque Verli

