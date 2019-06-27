Home
Fluxo de passageiros deve crescer 12% em julho no Aeroporto de Vitória

Para este ano, são esperados 385.882 viajantes entre embarques e desembarques, enquanto em período similar no ano passado, transitaram pelo aeroporto capixaba 344.538 pessoas