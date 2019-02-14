Home
>
Grande Vitória
>
Final de semana deve ser chuvoso e fresco no ES, afirma Climatempo

Final de semana deve ser chuvoso e fresco no ES, afirma Climatempo

Nesta quinta-feira (14), podem haver rajadas de ventos de até de 70 km/h e pancadas de chuva são esperadas durante todo o final de semana, como informa o Climatempo