Filho de motorista morto em assalto no ES: 'Destruíram minha família'

Breno Pereira libera corpo do pai no DML de Vitória Crédito: Sullivan Silva

Ele (bandido) destruiu minha família. Esse é o desabafo de Breno Pereira, de 25 anos, filho do motorista de Uber Gilsso de Matos Pereira, de 56 anos, morto após uma tentativa de assalto na noite de terça-feira (20), em Vila Velha. Abalado, Breno liberou o corpo do pai no Departamento Médico Legal (DML), de Vitória no final da manhã desta quarta-feira (21) e disse esperar por justiça.

Espero que a justiça seja feita, e que pague pelo que fez com a nossa família. Ele destruiu minha família Breno, filho de motorista assassinado

O crime aconteceu na Rua Rio de Janeiro ,por volta das 21 horas. Gilsso acabava de deixar um passageiro em casa, próximo ao Jockey de Itaparica, quando foi abordado por um criminoso armado, que chegou a pé. O bandido anunciou o assalto, exigindo o Ecosport da vítima. Gilsso reagiu e foi baleado.

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Após atirar no motorista, o assaltante tentou sair com o carro, mas não encontrou a chave do veículo, já que momentos antes a vítima tinha guardado no bolso na calça.

Breno afirmou à reportagem do Gazeta Online, que Gilsso era aposentado de uma mineradora multinacional. Ele era divorciado e deixa quatro filhos. Com os olhos cheios de lágrimas e descrente com o que aconteceu, Breno destacou as qualidades do pai.

Ele malhava, pedalava e nadava. Todo mundo o chamava de galã, que ele era bem extrovertido e jovem mentalmente, lembra o filho.

Crédito: Facebook

Ainda de acordo com o filho, Gilsso optou por ser motorista do aplicativo de transporte Uber, pois não conseguia ficar parado em casa. Ainda chocado com a morte, ressaltou que se preocupava com a segurança do pai no trabalho.

Ele era aposentado da Vale e ficou um ano e meio na Uber. Ele fazia mesmo para não ficar parado em casa, e aconteceu. A gente não esperava porque ele era vivo, feliz, alegre, não tinha tempo ruim para ele. E a gente nunca espera que isso aconteça com um dos nossos familiares Breno, emocionado, fala sobre o pai

O velório de Gilsso de Matos Pereira acontece no cemitério Jardim da Paz, na Serra. O enterro está marcado para as 9h30 desta quinta-feira (22).

UBER

Veja abaixo a nota da Uber

"Lamentamos saber que Gilsso de Matos Pereira foi vítima desse crime terrível. Compartilhamos nossos sentimentos de mais profundo pesar com sua família, com quem nos solidarizamos.

Pelas informações disponíveis, ao que tudo indica a ocorrência se deu fora da plataforma e é fruto da violência que infelizmente permeia a vida nas cidades. De toda forma, a Uber está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei."

VÍDEO

A Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos divulgou as imagens do crime de latrocínio que vitimou o motorista de aplicativo, na noite desta terça-feira (20), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. A polícia pede ajuda da população para identificar o bandido, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.





ENTREVISTA

Há quanto tempo seu pai era motorista de aplicativo?

Ele era aposentado da Vale e ficou um ano e meio na Uber. Ele fazia mesmo para não ficar parado em casa, e aconteceu. A gente não esperava porque ele era vivo, feliz, alegre, não tinha tempo ruim para ele. E a gente nunca espera que isso aconteça com um dos nossos familiares.

Como era a rotina dele?

Ele malhava, pedalava, nadava. Todo mundo o chamava de galã, que ele era bem extrovertido e jovem mentalmente.

Nesse tempo como motorista vocês temiam acontecer alguma coisa?

Sempre alertava ele, mas ele não queria ficar parado porque era bem ativo.

O que espera agora?