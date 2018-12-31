Filha faz ensaio fotográfico para mãe com câncer no Espírito Santo

Mãe e filha fazem ensaio fotográfico emocionante em Nova Venécia Crédito: Gil Color

câncer Nova Venécia A cumplicidade e o amor entre mãe e filha é algo sincero e inexplicável. E a relação entre a maquiadora Jaquelany Sales, 32, e a mãe Maria Roseny Oliveira, 59, não é diferente. Em novembro de 2017, Roseny descobriu umem estado avançado, e os papéis inverteram: desde então, é a filha quem cuida da mãe. Pensando em eternizar os momentos em família, a maquiadora decidiu fazer um ensaio fotográfico em, na região Noroeste do Estado, onde mora.

Em 2001, a família começou a ficar menor. O irmão de Jaquelany faleceu, assim como o pai, que morreu há nove meses após uma infecção generalizada. As perdas despertaram a vontade de valorizar mais os momentos em família. "Eu era nova quando meu irmão morreu e percebi que não tinha lembrança nenhuma com ele", diz Jaquelany. Hoje, a maquiadora é casada e mãe de quatro filhos, que também participaram da sessão com a avó.

Minha mãe é meu porto seguro. Tudo que sou aprendi com ela Jaquelany Sales

Quando a mãe de Jaquelany descobriu o câncer, já não havia o que fazer, pois a doença estava avançada. "Ela chegou a fazer quimioterapia, mas não surtiu efeito. Após uma cirurgia, vimos que se espalhou. Mas ela segue lutando até hoje". Roseny, que sempre foi muito vaidosa e gosta de tirar fotos, recebeu com alegria o convite da filha. As fotografias foram feitas no dia 23 de dezembro e deixaram Jaquelany surpresa: "Ficaram melhores do que eu imaginei. Na hora que vi eu nem acreditei. Transmitem todo o sentimento. Achei maravilhoso".

CUIDADO

Mãe e filha moram a poucos metros uma da outra, e hoje, os papéis inverteram: Jaquelany retribui todo o apoio que recebeu da mãe ao longo da vida. "Minha mãe é meu porto seguro. Tudo que sou, tudo que aprendi, foi ensinado por ela", reconhece, emocionada. Por saber que Roseny gosta de ter o próprio cantinho, nas palavras da filha, a maquiadora decidiu respeitar o espaço da mãe. Entretanto, estão sempre juntas. "Eu revezo com minha filha mais velha. Alternamos quem passa a noite com ela", conta.

A positividade da mãe diante os obstáculos da vida é algo que Jaquelany admira. "Sou grata a Deus por minha mãe ficar consciente, conseguir conversar bem. Ela tem uma positividade que nunca vi em minha vida. Todos em volta afirmam isso".

Hoje filha única, é ela quem resolve tudo para Roseny e a mãe reconhece, com gratidão, todo o apoio da filha. "Se não fosse ela, eu não sei como eu iria sobreviver. Ela é tudo pra mim. Mesmo tendo a própria casa para cuidar, permanece comigo. Ela é uma ótima filha", conta Roseny, emocionada.

Mesmo com as dificuldades da vida, Roseny mantém o bom humor. "Às vezes, eu me sento na penteadeira e esqueço que não tenho mais cabelo e caio na risada". Ela afirma que, para superar os dias difíceis se apega à fé: "Deus me preparou. Nunca me abandonou. A última palavra é dele", comenta ela.