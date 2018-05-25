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deu nó

Filas de carros em postos de gasolina complicam trânsito em Vitória

Motoristas ainda tentam conseguir abastecer os carros; postos já registram falta de combustível

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 21:56
Crédito: Fernando Madeira
Filas de motoristas que tentam abastecer os veículos nos pontos de combustíveis causam grandes congestionamentos na Capital desde a tarde desta quinta-feira (24). De acordo com a Central de Trânsito do Gazeta Online, s motoristas enfrentam intensos pontos de retenção nas Avenidas Reta da Penha, Leitão da Silva, Maruípe, Nossa Senhora dos Navegantes, Cezar Hilal, Desembargador Santos Neves e Américo Buaiz.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Segundo a Guarda Municipal, não houve registro de acidentes para justificar o agravamento dos congestionamentos, apenas o fluxo intenso de veículos no horário de pico e as filas formadas em postos de gasolina. 
> Acompanhe a Central do Trânsito
 

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