Filas de carros em postos de gasolina complicam trânsito em Vitória

Filas de motoristas que tentam abastecer os veículos nos pontos de combustíveis causam grandes congestionamentos na Capital desde a tarde desta quinta-feira (24). De acordo com a Central de Trânsito do, s motoristas enfrentam intensos pontos de retenção nas Avenidas Reta da Penha, Leitão da Silva, Maruípe, Nossa Senhora dos Navegantes, Cezar Hilal, Desembargador Santos Neves e Américo Buaiz.