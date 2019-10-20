Horário de verão

Fiéis enganados pelo celular chegam mais cedo à missa de domingo no ES

Vários trabalhadores também chegaram antes da hora em suas empresas, um deles quase pegou o bacurau, último ônibus da madrugada, por engano

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 10:56 - Atualizado há 6 anos

Fiéis e coroinhas acabaram sendo enganados pela mudança de horário no celular e chegaram bem mais cedo para a missa deste domingo (20). Foi o que aconteceu na Paróquia Santíssima Trindade, em Aribiri, Vila Velha. A missa começa às 9 horas, mas a movimentação teve início às 8 horas, com várias pessoas chegando à igreja.

Na Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes, em Vila Velha, a confusão aconteceu na casa de Everaldo do Valle Junior, que deveria acordar a família às 4h40, mas na prática os tirou da cama uma hora antes. Os filhos dele atuam na comunidade como coroinhas.

Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes, em Vila Velha Crédito: Aves

Ana Beatriz, 12 anos e Everaldo Neto, de 10 anos, precisam chegar à paróquia às 6h30, para se prepararem para a auxiliar na missa. "O relógio da minha esposa, Ana Paula, despertou e eu acordei todo mundo, como sempre, às 4h40. Na hora do café liguei a televisão e vi que tinha algo estranho na programação, que ainda era da madrugada", relata Everaldo.

Ao conferir o celular da esposa, percebeu que tinham acordado uma hora mais cedo. "Foi quando percebi que o horário do meu celular tinha alterado. Estava ainda escuro lá fora. O meu filho ficou muito revoltado de ter acordado tanto tempo mais cedo", contou Everaldo, rindo muito da situação.

Eles aproveitaram para ir mais cedo para a igreja e lá encontraram vários fiéis que também tinham sido enganados pelo celular. "Uma senhora, cujo marido estava acamado, relatou que ele acompanha a missa pelo rádio e que o padre tinha começado bem antes os trabalhos porque também havia confundido o horário", contou.

Segundo Everaldo, no trabalho de sua irmã várias pessoas também tinham ido mais cedo em decorrência da confusão.

PEGOU O BACURAU

Outro que foi jogado para fora da cama antes da hora foi Jader de Paula Moraes. Morador de Viana-Sede, ele trabalha na Serra, na região de Civit II. Normalmente acorda por volta das 3h40 para conseguir pegar o ônibus das 4h30. "É o tempo de me arrumar, preparar minha marmita e caminhar até o ponto", relata.

Neste domingo (20) não foi diferente. Mas ao chegar ao ponto notou que a placa de identificação do coletivo estava diferente. Jader utiliza a linha 901 - Terminal de Campo Grande. Mas no ponto estava o 927 - São Torquato.

Ele entrou no ônibus, entregou o dinheiro para cobradora e reclamou com o motorista. "Você não trocou a placa? E quando falei para onde eu estava seguindo, ele falou que aquele ônibus era o bacurau - o último horário da madrugada. Levei um susto", conta Jader.

Ele relatou para a cobradora que já eram 4h30 e mostrou o celular. "Ela mostrou o dela, que não tinha passado pela mudança, e que indicava o horário correto às 3h30. Antes de chegar no segundo ponto o motorista também confirmou o horário de 3h30. Sorte que não cheguei a passar na roleta. Desci e voltei para casa para dormir mais um pouco", conta Jader.

Ao chegar em casa contou para a esposa o que havia acontecido. Tirou a roupa, deitou, e o celular voltou a despertar novamente. Agora no horário certo, às 3h40. "Só rindo. Foi o dia em que o celular enganou o trabalhador. No meu trabalho várias pessoas chegaram mais cedo", relatou Everaldo.

