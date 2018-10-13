Festa infantil, shows e espaço gastronômico no Parque da Cebola

Parque Pedra da Cebola em Vitória Crédito: Rowenna Pimentel | Pinterest

Até este domingo (14), o parque Pedra da Cebola, em Vitória, recebe o projeto Criança Feliz, evento direcionado às famílias e crianças, com shows infantis, espaço gastronômico, tenda cultural e um super espaço kids com vários brinquedos para a criançada.

Para os pais também aproveitarem, o festival conta com área de food truck com 20 opções gastronômicas e dois espaços de cervejas artesanais.

A programação infantil fica por conta do Macakids neste sábado (14), que traz um show super animado para a criançada.

O evento também conta com uma tenda cultural do Jardim Coletivo que reúne moda, arte, design, decoração, presentes e acessórios.

Ação Social

O evento tem a entrada gratuita, mas os participantes podem doar brinquedos, que serão entregues para a Associação Lar semente do Amor, que fica em Carapebus, e acolhe crianças e adolescentes órfãos.

Serviço

Data: até 14 de outubro

Local: Parque Pedra da Cebola, Vitória

Horário:

11 (quinta-feira)  a partir das 17horas

12 e 13 (sexta e sábado)  a partir das 14 horas

14 (domingo)  a partir das 12 horas

Programação:

Sábado:

15h - Abertura

16h - Apresentação Macakids

19h -Show Jon Santos (Vocalista do Herança Negra) - Música Ao Vivo

22h - Encerramento

Domingo:

12h - Abertura

19h -Show Rodrigo CX.