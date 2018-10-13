Festa infantil, shows e espaço gastronômico no Parque da Cebola

Até este domingo (14), o parque Pedra da Cebola, em Vitória, recebe o projeto Criança Feliz, evento direcionado às famílias e crianças, com shows infantis, espaço gastronômico, tenda cultural e um super espaço kids com vários brinquedos para a criançada.
Para os pais também aproveitarem, o festival conta com área de food truck com 20 opções gastronômicas e dois espaços de cervejas artesanais.
A programação infantil fica por conta do Macakids neste sábado (14), que traz um show super animado para a criançada.
O evento também conta com uma tenda cultural do Jardim Coletivo que reúne moda, arte, design, decoração, presentes e acessórios.
Ação Social
O evento tem a entrada gratuita, mas os participantes podem doar brinquedos, que serão entregues para a Associação Lar semente do Amor, que fica em Carapebus, e acolhe crianças e adolescentes órfãos.
Serviço
Data: até 14 de outubro
Local: Parque Pedra da Cebola, Vitória
Horário:
11 (quinta-feira) a partir das 17horas
12 e 13 (sexta e sábado) a partir das 14 horas
14 (domingo) a partir das 12 horas
Programação:
Sábado:
15h - Abertura
16h - Apresentação Macakids
19h -Show Jon Santos (Vocalista do Herança Negra) - Música Ao Vivo
22h - Encerramento
Domingo:
12h - Abertura
19h -Show Rodrigo CX.
22h - Encerramento