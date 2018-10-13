Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Festa infantil, shows e espaço gastronômico no Parque da Cebola
Evento Criança Feliz

Festa infantil, shows e espaço gastronômico no Parque da Cebola

O evento tem a entrada gratuita, mas os participantes podem doar brinquedos, que serão entregues para a Associação Lar semente do Amor, que fica em Carapebus, e acolhe crianças e adolescentes órfãos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 15:53

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 15:53

Parque Pedra da Cebola em Vitória Crédito: Rowenna Pimentel | Pinterest
Até este domingo (14), o parque Pedra da Cebola, em Vitória, recebe o projeto Criança Feliz, evento direcionado às famílias e crianças, com shows infantis, espaço gastronômico, tenda cultural e um super espaço kids com vários brinquedos para a criançada. 
Para os pais também aproveitarem, o festival conta com área de food truck com 20 opções gastronômicas e dois espaços de cervejas artesanais.
A programação infantil fica por conta do Macakids neste sábado (14), que traz um show super animado para a criançada.
O evento também conta com uma tenda cultural do Jardim Coletivo que reúne moda, arte, design, decoração, presentes e acessórios.
Ação Social
O evento tem a entrada gratuita, mas os participantes podem doar brinquedos, que serão entregues para a Associação Lar semente do Amor, que fica em Carapebus, e acolhe crianças e adolescentes órfãos.
Serviço
Data: até 14 de outubro
Local: Parque Pedra da Cebola, Vitória
Horário:
11 (quinta-feira)  a partir das 17horas
12 e 13 (sexta e sábado)  a partir das 14 horas
14 (domingo)  a partir das 12 horas
Programação:
Sábado:
15h - Abertura
16h - Apresentação Macakids
19h -Show Jon Santos (Vocalista do Herança Negra) - Música Ao Vivo
22h - Encerramento
Domingo:
12h - Abertura
19h -Show Rodrigo CX.
22h - Encerramento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados