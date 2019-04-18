Home
>
Grande Vitória
>
Festa da Penha ganha imagem de 17 metros na Praça do Papa

Festa da Penha ganha imagem de 17 metros na Praça do Papa

Imagem será inaugurada na noite deste sábado (20). A escultura de Nossa Senhora da Penha será iluminada com mais de 100 mil microlâmpadas e vai compor com Cruz do Papa e Convento