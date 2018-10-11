Feriadão no ES terá dias quentes, nublados e chegada de frente fria

O domingo (14) contará com a passagem de uma frente fria vinda do mar que pode provocar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, nae também no Sul do ES, à noite. Mesmo assim o tempo fica abafado, com a temperatura máxima podendo chegar a 32°C e, a mínima, 23°C.