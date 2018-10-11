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Previsão do Tempo

Feriadão no ES terá dias quentes, nublados e chegada de frente fria

Apenas no domingo há possibilidade de chuva, como afirma o Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 14:05

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 14:05

O feriadão deve ser de tempo quente e nublado segundo a previsão do Climatempo. A partir desta sexta-feira (12), o céu terá muitas nuvens, mas a temperatura deve se manter alta e não há possibilidade de chuva. A temperatura vai variar entre 22°C e 30°C. 
> 12 de outubro: veja o que funciona no feriadão
No sábado (13), o sol aparece mesmo com muitas nuvens no céu. Não há possibilidade de chuva e faz calor. A temperatura fica entre 22°C e 31°C.
> Grande Vitória tem atrações gratuitas no dia das crianças
FRENTE FRIA
O domingo (14) contará com a passagem de uma frente fria vinda do mar que pode provocar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, na Capital e também no Sul do ES, à noite. Mesmo assim o tempo fica abafado, com a temperatura máxima podendo chegar a 32°C e, a mínima, 23°C.
INSTABILIDADE
A próxima semana começa com previsão de chuva a qualquer hora do dia por resquícios de instabilidade deixada pela frente fria de domingo. A segunda-feira (15), em que se comemora o dia dos professores, conta com temperaturas um pouco mais baixas, entre 22ºC e 28°C.
 

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