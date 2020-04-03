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Festa da Penha

Fé e devoção em quatro séculos e meio são os temas da Festa da Penha 2020

Neste ano, devido ao surto de coronavírus, a festividade ganhou um formato virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:25

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:25

A Festa da Penha de 2020 vai ser realizada do dia 12 ao dia 20 de abril
A Festa da Penha de 2020 vai ser realizada do dia 12 ao dia 20 de abril Crédito: Acervo Rede Gazeta/Bernardo Coutinho
Todas as gerações me chamarão bem-aventurada (Lucas 1, 48). Essa é a passagem bíblica que norteará a Festa da Penha deste ano, que vai acontecer do dia 12 ao dia 20 de abril. A mensagem é uma alusão ao canto profético de Maria no Magnificat, que representa o imenso carinho e devoção dos fiéis pela Virgem em 450 anos de tradição.
Segundo a organização do evento, o tema escolhido tem dois sentidos. Um é em relação aos séculos de devoção à Maria, já que a Festa da Penha completa neste ano 450 anos de história. O outro está relacionado com a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento da Penha, cultivando esta devoção que perpassa por muitas gerações.
"O tema da Festa da Penha 2020 foi escolhido para homenagear a devoção do povo capixaba durante os 450 anos de tradição do evento religioso, que é o maior do Espírito Santo, além de ser uma das três maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, motivo de orgulho de todos nós, devotos da padroeira do Estado."
Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento da Penha

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