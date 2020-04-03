Fé e devoção em quatro séculos e meio são os temas da Festa da Penha 2020

Todas as gerações me chamarão bem-aventurada (Lucas 1, 48). Essa é a passagem bíblica que norteará a Festa da Penha deste ano, que vai acontecer do dia 12 ao dia 20 de abril. A mensagem é uma alusão ao canto profético de Maria no Magnificat, que representa o imenso carinho e devoção dos fiéis pela Virgem em 450 anos de tradição.

Segundo a organização do evento, o tema escolhido tem dois sentidos. Um é em relação aos séculos de devoção à Maria, já que a Festa da Penha completa neste ano 450 anos de história. O outro está relacionado com a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento da Penha, cultivando esta devoção que perpassa por muitas gerações.