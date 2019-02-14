Home
Farmácia que vendia remédios vencidos é interditada em Vitória

A responsável pelo local se passava por farmacêutica, mas havia pagado pelo diploma. Ela se entregou à polícia nesta quinta-feira (14) e vai responder em liberdade.