No Convento

Famílias participam de missa em memória das vítimas de trânsito no ES

O evento, que ocorre há 13 anos, em Vila Velha, contou com a presença e apoio do senador Fabiano Contarato

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 19:51 - Atualizado há 6 anos

13ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito Crédito: Kaique Dias

A "Missa em Memória das Vítimas de Trânsito" aconteceu, às 16h deste domingo (4), no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. O evento já ocorre há 13 anos e contou com a presença e apoio do senador Fabiano Contarato, que atuou por mais de 10 anos na Delegacia de Delitos de Trânsito.

De acordo com a organização do evento, a intenção é reunir pessoas em solidariedade às famílias que foram vítimas da violência no trânsito e, também, marca o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, instituído para acontecer sempre no primeiro domingo de agosto, conforme a Lei Estadual nº 9.689/2011.

O senador Fabiano Contarato, que participa da organização do evento, critica a eficiência de todas estâncias estatais em relação a segurança no trânsito. "Ele falha na fiscalização, falha na educação e falha na legislação. Eu costumo sempre dizer que, no Brasil, em matéria de trânsito, o único condenado é a família da vitima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade."

13ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito Crédito: Kaique Dias

Contarato ainda completou dizendo que "passou da hora do Estado ser mais humanizador, se colocar na dor do outro", se referindo ao desamparo às famílias das vítimas e a falta de eficiência pública em relação ao trânsito.

"Infelizmente você não vê mais blitze, você não vê fiscalização. O motorista tem que sair de casa com a certeza de que ele vai ser parado em uma blitz para fiscalização. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Além disso, ele tem que ter a certeza que, caso ele se envolva em um acidente após, por exemplo, ele ter ingerido bebida alcoólica ou qualquer substancia de psicoativa, ele irá preso." concluiu o senador.

LEMBRANÇAS E INJUSTIÇA

Familiares que perderam parentem em acidentes de trânsito Crédito: Kaique Dias

Familiares que perderam entes queridos em acidentes de trânsito descrevem como têm vivido depois das tragédias. Muitos ainda buscam por justiça, como a doméstica Elvina de Carvalho Littig, de 65 anos, que perdeu a filha, Fabiana de Carvalho Littig, e o neto Luiz Fabiano Littig Pereira há dois anos.

A doméstica afirma ainda que foi à missa para chamar atenção das pessoas sobre a situação e que ela e a família se sentem abandonados. "Foi a pior notícia que eu já recebi na minha vida toda. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Até agora, não teve solução nenhuma. Estão todos soltos, por aí, para fazerem mais vítimas. A gente sabe que o dinheiro não vai trazer a vida da filha da gente, mas eles têm que pagar. Se não pagam com a punição da Justiça, que paguem com dinheiro então", reclama.

A contadora Alessandra Müller Estevam, 38 anos, perdeu o irmão, que era motorista. Ela conta que a dor da saudade nunca passa, mas que os amigos sempre lembram como o irmão dela era uma pessoa boa, feliz e divertida e que isso ajuda a consolar. A contadora ainda cobra por justiça, já que os acusados pelo acidente continuam soltos.

"Infelizmente, o meu irmão perdeu a vida e o outro motorista está solto, podendo fazer outras vítimas, outras famílias sofrerem, como nós estamos sofrendo desde que o momento que recebemos a notícia. A gente não esquece a dor. Estar aqui hoje é buscar consolo. Cada um dos familiares, amigos, vizinhos sentem a falta dele até hoje", desabafa.

Com informações de Kaique Dias

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta