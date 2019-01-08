Familiares e amigos participam do velório do radialista Aloísio Ovelha

Familiares e amigos no velório de Aloísio Ovelha Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Guarapari. Familiares e amigos de Aloísio Ovelha, que faleceu na manhã desta terça-feira (8) com infecção generalizada, participam do velório do radialista. O corpo de Ovelha está sendo velado no Templo da Loja Maçônica Retidão e Justiça, em

O velório é aberto ao público e teve início às 18 horas. Nesta quarta-feira (9), está marcado para acontecer uma pompa fúnebre às 11 horas, um tipo de cerimônia dos maçons. O sepultamento será às 12h30 no Cemitério Parque Paraíso, que fica em frente à loja Maçônica.

CBN Vitória (92,5 FM), que está no local, a esposa de Ovelha, Janine, chegou ao velório por volta das 18h27 bem tranquila e um pouco emocionada. As filhas Jamile, Maiara e os filhos Tayrone e Luan também estão no velório. De acordo com a reportagem da rádio), que está no local, a esposa de Ovelha, Janine, chegou ao velório por volta das 18h27 bem tranquila e um pouco emocionada. As filhas Jamile, Maiara e os filhos Tayrone e Luan também estão no velório.

Aloísio havia sofrido um AVC isquêmico no dia 11 de junho de 2017. Na ocasião, ele estava em casa e foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica. Em seguida, sofreu outro AVC, como explicou ao Gazeta Online o gerente de Rádio da Rede Gazeta, Effger Faé.

"Em junho de 2017, o que levou o Ovelha para o hospital foi um AVC isquêmico, que é a obstrução e a falta de sangue. Ele entrou no hospital consciente. Lá, ao ser internado, veio o derradeiro, que foi o hemorrágico, que comprometeu um lado do cérebro dele todo. Daí em diante, ele ficou em um estado vegetativo", disse.

CARREIRA NA REDE GAZETA

Em maio de 2017, Aloísio Ovelha completou 28 anos de Rede Gazeta. Além de comandar o Show da Manhã, na Gazeta AM, o radialista apresentava o Plantão Litoral, na Rádio Litoral FM, ao lado de Rubinho Trindade e Marla Bermudes. Muito querido pelos colegas de profissão, o comunicador sempre foi descrito como pessoa do bem e muito divertida.