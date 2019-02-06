Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Família passa mal após ir à praia e acusa água de córrego na Serra
Impróprio para banho?

Família passa mal após ir à praia e acusa água de córrego na Serra

Além de uma família de cinco pessoas, outros banhistas e moradores reclamam da balneabilidade de praia localizada na divisa de Manguinhos e Bicanga, na Serra

Publicado em 

06 fev 2019 às 19:47

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 19:47

Banhistas que visitaram divisa da praia de Manguinhos e Bicanga alegam ter passado mal por conta da água Crédito: Arquivo Pessoal
Depois de aproveitarem um dia de Sol e calor no mar da Serra, uma família com avó, pai, mãe e dois filhos passou mal e precisou procurar ajuda médica. Eles tiveram sintomas como vômito e diarreia e, por conta de relatos parecidos de outras pessoas na redes sociais, desconfiam que o causador dos problemas de saúde foi a água de um córrego que fica entre a praia de Bicanga e a de Manguinhos. 
A secretária Erika Borges, de 32 anos, que havia ido na praia na última quinta-feira (29) passar o dia com os filhos, a mãe, o marido e amigos, alega que todos tiveram problemas de saúde no dia seguinte ao entrarem na água do local.
Família alega ter passado mal após se banhar em praia da Serra Crédito: Arquivo Pessoal
"Nós chegamos na Praia de Bicanga e tinha muita alga, então fomos andando para achar um local mais limpo. Vimos essa espécie de rio que fica entre Bicanga e Manguinhos, na divisa. As crianças quiseram ficar por lá e ficamos. Tinha mais gente alem de nós. No outro dia, meu filho mais novo, de dois anos, começou a passar mal. E meu marido também. Vômito e diarreia. Logo depois foi meu outro filho, minha mãe e eu também. Ficamos sem saber o que podia ser até que vimos outras pessoas reclamando desse mesmo local da praia nas redes sociais e descrevendo o mesmo sintoma que a gente teve. Concluímos que era a água de lá", conta. 
Erika conta ainda que o filho mais novo é o que mais vem sofrendo com as consequências da água. "Mesmo depois de uma semana meu filho ainda não se curou. Ele está tomando soro até agora para tentar se recuperar", lamenta. 
Segundo relatos de moradores que entraram em contato com o Gazeta Online, já foi feito abaixo-assinado por parte deles, além de acionarem o Ministério Público, mas a reclamação é de que nada ainda foi feito.
Questionada sobre o despejo de esgoto no local, a Cesan enviou a seguinte nota. "Todo efluente lançado das Estações de Tratamento de Esgoto(ETE’s) da Cesan está dentro dos parâmetros exigidos pela Resolução nº 430/11, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Importante que os moradores da região se liguem à rede de esgoto que está disponível."
> Vitória bate recorde de calor e ES registra quase 40°C em algumas cidades
A prefeitura da Serra ainda não deu uma resposta sobre a balneabilidade do local, mas disse que já fez coletas e aguarda as análises. "A água do local foi coletada e o resultado da análise sairá nos próximos dias. O local está sendo monitorado pelas equipes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, de saneamento e pela Ambiental Serra. Não houve registro na Vigilância Epidemiológica de surto de diarreia este ano."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados