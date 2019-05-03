Edifício Santa Cecília, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

incidentes com fogo. Em outras ocasiões já foi relatado que alguns imóveis do bairro contam com ligações elétricas clandestinas e não passam por manutenção preventiva. Um incêndio ocorrido em um prédio histórico do Centro de Vitória, no último dia 28 de abril, reascendeu o alerta quanto ao estado de conservação de alguns edifícios da região e também sobre o possível risco de novos. Em outras ocasiões já foi relatado que alguns imóveis do bairro contam com ligações elétricas clandestinas e não passam por manutenção preventiva.

Um desses casos é o edifício Santa Cecília, que pertence à prefeitura de Vitória e há pelos menos dois anos é ocupado pelas atuais famílias sem teto. Comerciantes da região convivem com o medo de acidentes e dizem que o local tem ligações elétricas e hidráulicas irregulares.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Carlos Wagner Borges, explicou o dever de fiscalizar a estrutura e as possíveis ligações elétricas irregulares nos prédios históricos é do poder público municipal, e não do Corpo de Bombeiros. O militar explicou que os alvarás relacionados à questão elétrica são concedidos após avaliação de engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Your browser does not support the audio element. Falta de manutenção leva a risco de incêndios em prédios históricos

"A fiscalização da estrutura física da edificação compete ao poder público municipal, principalmente quando se trata da questão dos prédios históricos que temos na cidade de Vitória. A nossa cidade está envelhecendo, com o envelhecimento surgem também os problemas como os incêndios, quando a edificação não tem toda a questão de manutenção preventiva, principalmente nas instalações elétricas e hidráulicas", disse.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O prédio que pegou fogo no último sábado é um imóvel particular e não pertence à Prefeitura de Vitória. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges explicou o fogo começou do lado de fora da loja, após uma pessoa em situação de rua colocar fogo um colchão. No entanto, o militar destacou que, mesmo em casos semelhantes ao que aconteceu no prédio histórico, onde o fogo é colocado por terceiros, a realização de manutenção preventiva diminui os danos de incêndio.

Entrada de lojas em prédio histórico que pegaram fogo no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

“As edificações mais antigas têm um risco maior de ter um incêndio, principalmente nas questões elétricas, em virtude de curto-circuito ou superaquecimento da fiação. Tudo isso pode facilitar o surgimento de um incêndio em uma proporção muito maior do que para alguém que esteja com uma perfeita manutenção da edificação”, avaliou o tenente-coronel.

COMERCIANTE RECLAMA DE PRÉDIO HISTÓRICO

Na manhã desta sexta-feira (3) a reportagem da CBN Vitória conversou com o proprietário de uma loja que funciona no histórico edifício Santa Cecília, próximo do Parque Moscoso, que pertence à prefeitura de Vitória. O comerciante pediu para não ser identificado e revelou que vai fechar o seu negócio nas próximas semanas, por causa do estado ruim de conservação do do edifício. A parte superior do prédio é ocupado por famílias sem-teto e o comerciante argumenta que o local está com ligações elétricas e hidráulicas irregulares.

Comerciante colocou lona em depósito em loja que funciona embaixo do edifício Santa Cecília, para não perder materiais com infiltrações Crédito: Eduardo Dias

O comerciante afirma que o prédio está com várias infiltrações. Para evitar prejuízos com as goteiras, ele colocou uma lona e baldes em cima das mercadorias. O empresário também desliga os disjuntores da loja todos os dias quando vai embora, pois tem medo que um curto-circuito faça a loja ser incendiada.

O comerciante diz que já pediu para a prefeitura resolver a situação, mas recebeu uma resposta informando que não seriam realizadas obras enquanto a prefeitura não tivesse autorização judicial para retirar as famílias do prédio.

PREFEITURA AGUARDA DECISÃO JUDICIAL

Em relação à falta de fiscalização no edifício Santa Cecília, a Prefeitura de Vitória informou que o imóvel está em processo de reintegração de posse, aguardando decisão da Justiça. Não houve posicionamento sobre fiscalização da rede elétrica do prédio.