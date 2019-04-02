Na rede pública

Falta de kits deixa pacientes sem diagnóstico de Chikungunya no ES

Na rede pública, mais de 150 pacientes aguardam os exames para fazer a confirmação da doença

Publicado em 2 de abril de 2019 às 15:49 - Atualizado há 6 anos

Uma dessas pacientes à espera do teste é a técnica de georreferenciamento Aline dos Santos Crédito: Caíque Verli

Um impasse entre a Secretaria estadual da Saúde (Sesa) e o Ministério da Saúde deixa pacientes sem diagnóstico de Chikungunya no Espírito Santo. Mais de 150 pacientes de toda a rede estadual continuam à espera da realização do teste para confirmarem se estão com a doença. Segundo a Sesa, desde agosto do ano passado, o ministério não faz a distribuição dos kits de ensaio para análise desse vírus. Já o ministério afirma que o Estado não solicitou esse material.

Apesar da demora de sete meses, os exames só pararam de ser feitos em outubro porque a Sesa tinha estoque de material. Uma dessas pacientes é a técnica de georreferenciamento Aline dos Santos, que tem sintomas da doença como dores no corpo mas há meses espera pela confirmação.

"Estou tomando remédio por conta própria. Sei que não é o correto, mas tenho que trabalhar e não posso ficar sentindo dor. Espero que eu possa ter a certeza do que eu tenho o mais rápido possível", afirma.

RESPOSTAS

A gerência do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) informou que os kits de ensaio, para análise do agente causal (vírus) da Chikungunya, de responsabilidade do Ministério da Saúde, ainda não foram distribuídos para o Estado, impedindo assim a análise laboratorial. Disse no entanto que a confirmação do diagnóstico por laboratório também não interfere no tratamento, que é sintomático e pode ser feito com critério clínico.





Já o Ministério da Saúde garantiu que foram 104 kits distribuídos no Brasil, o que equivale a 4.992 testes, e que Espírito Santo não solicitou esse teste e, portanto, não houve envio para o estado. A reportagem voltou a procurar a Secretaria estadual da Saúde para comentar a declaração do ministério, mas, até o fechamento da reportagem, a Sesa não enviou resposta.

