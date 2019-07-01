Home
Falta de inseticida prejudica combate ao mosquito da dengue no ES

O Ministério da Saúde, responsável pela compra e envio, alega problemas com parte do lote adquirido, mas diz que nas próximas semanas o produto voltará a ser distribuído aos estados