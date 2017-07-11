Falta de duplicação da BR 101 barra desenvolvimento de setores do ES

Trânsito na pista simples da BR 101: sem duplicação, fluxo de veículos é prejudicado Crédito: Guilherme Ferrari

A não duplicação da BR 101 pode trazer graves prejuízos para o desenvolvimento do Estado. A avaliação é feita pelos representantes dos principais setores produtivos capixaba. Estamos diante da impossibilidade de transportar as nossas riquezas porque somos reféns do transporte rodoviário, resume José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio (Fecomércio).

Ele não é o único a avaliar que a não conclusão das obras previstas bloqueia investimentos futuros. Empresas deixam de vir para o Estado por não terem como escoar sua produção. Cobramos a execução das obras do aeroporto, dos portos e, quando estiverem prontos, com suas áreas de cargo em funcionamento, cadê a rodovia para escoar?, assinala Liemar Pretti, presidente do Transcares, o sindicato das empresas de transporte de cargas.

É uma situação, pondera Marcos Guerra, presidente da Federação das Indústrias (Findes), que frustra a expectativa da população, das empresas, os investimentos feitos. Não duplicar a rodovia é inviável para o desenvolvimento do Estado. Quem vive no interior não consegue nem mesmo imaginar uma situação como esta, destaca.

Reportagem de A GAZETA, divulgada nesta segunda , traz depoimentos do diretor superintendente da Eco101, Roberto Paulo Hanke, prestado à Comissão de Fiscalização da concessionária, na Câmara dos Deputados.

Ele relatou que as obras de duplicação não vão ficar prontas no prazo do contrato. Hoje, rigorosamente falando, estamos cumprindo o contrato. Mas hoje, todos nós sabemos que daqui a dois anos nós não teremos 50% da extensão, os 235 quilômetros duplicados, pela impossibilidade de execução, disse, alegando dificuldades econômicas decorrentes da crise para cumprir o previsto no contrato.

A previsão contratual era de que os 235 quilômetros, o equivalente a metade da rodovia, estivessem duplicados até 2019. Até o momento nenhum quilômetro foi concluído.

Até quando vamos continuar nesta situação?, questiona o presidente do Transcares. Ele destaca ainda que as dificuldades são mensuradas dentro do contrato. O risco tem que ser mensurado para os momentos bons e ruins. Há quatro anos o Brasil não estava no seu melhor momento. Não dá para dizer que é só a crise. Já são 50 anos com justificativas, pontua, acrescentando que neste momento já deveríamos estar discutindo a triplicação da via.

Júlio Rocha, presidente da Federação da Agricultura (Faes), ressalta que o pedágio vem sendo cobrado regularmente. Não é justo pagar para usar uma coisa que vai ultrapassar em muito a expectativa de realização, assinala.

ECO 101 não é a única culpada por atraso em duplicação, diz Hartung

O governador Paulo Hartung (PMDB) disse nesta segunda-feira que a concessionária ECO 101 não pode ser apontada como a única culpada pelo atraso na duplicação da BR 101 no Espírito Santo. Hartung criticou a demora no licenciamento ambiental das obras. A duplicação não ficará pronta no prazo previsto no contrato, até 2019.

A empresa alega obstáculos para executar o contrato, como dificuldades econômicas e a demora para obter a licença do Ibama. Para Hartung, a burocracia nós órgãos ambientais prejudica o andamento das obras.

"Não tem problema a resposta ser negativa, mas tem que responder. Você pode dizer que não vai licenciar uma obra, que não tem condições de licenciar ou que vai licenciar com tais e tais condicionantes. Usar a burocracia como proteção do meio ambiente não é um bom caminho na minha visão. Tem que dizer o que pode fazer, o que não pode fazer", declara.

Além da falta de agilidade no licenciamento, Hartung cita como pedra no caminho da obra o fato do BNDES não repassar o volume de recursos do BNDES, com taxa de juro subsidiada, prometida no início do contrato.