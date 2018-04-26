Falso médico que atuava em presídio de Viana usou CRM de outra pessoa

Por meio de nota oficial, o Invisa declarou que o rapaz estava usando o número de CRM de outra pessoa Crédito: Divulgação

descoberto na terça-feira (24) prestando serviços a detentos do Presídio de Viana, no Espírito Santo, utilizou documento falso com número de registro que pertence a outro profissional da Medicina. A afirmação é do Instituto Vida e Saúde (Invisa) - empresa terceirizada que presta serviços de saúde prisional à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que havia contratado o acusado. O falso médico Victor de Barcellos Zanon, que foiprestando serviços a detentos do Presídio de, no Espírito Santo, utilizou documento falso com número de registro que pertence a outro profissional da Medicina. A afirmação é do Instituto Vida e Saúde (Invisa) - empresa terceirizada que presta serviços de saúde prisional à Secretaria de Estado da Justiça (), que havia contratado o acusado.

Espírito Santo. Por meio de nota, a Invisa informou que o rapaz apresentou documentos com número de registro no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES). Posteriormente foi descoberto que o registro pertencia a outro profissional. Assim que soube da farsa, a empresa adotou as medidas cabíveis, registrando boletim de ocorrência na Polícia Civil e comunicando o fato ao CRM do

O CASO

Após denúncia, um falso médico foi descoberto no atendimento a detentos do Presídio de Viana na terça-feira (24). Acionada pela reportagem, a Sejus informou que afastou Victor de Barcellos Zanon de suas atividades e que iria denunciar o caso à Polícia Civil, Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina.

Segundo informações divulgadas por uma faculdade particular de Vila Velha, Victor ingressou na instituição no ano de 2012 após prestar vestibular no final de 2011. Em 2015, ele realizou o trancamento da matrícula e não retornou até o prazo determinado para reingresso.

Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o CRM-ES declarou que iria averiguar o caso e, posteriormente, também encaminhar a denúncia para a Polícia Civil.