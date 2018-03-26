Falar mal dos outros no WhatsApp pode doer no bolso

Falar mal de alguém nas redes sociais pode doer no bolso. A vítima de crimes de calúnia, difamação e injúria pode entrar com um processo na esfera cível pedindo indenização por danos morais.

Ofensas no WhatsApp Crédito: Arabson

Nesses casos, o juiz vai analisar com base no prejuízo causado à pessoa e também com base na condição financeira de quem está sendo processado para definir o valor da indenização, explica o advogado criminalista e professor de Direito Penal Rivelino Amaral.

Mas apesar do estrago que fofocas podem provocar na vida das vítimas, a pessoa responsável pela disseminação da ofensa nas redes, em geral, não sofre punições muito severas.

Amaral explica que a calúnia, a injúria e a difamação estão no Código Penal, mas são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Isso significa que quem comete algum deles não vai preso.

Em geral, a pessoa é condenada a pagar cestas básicas ou prestar serviços comunitários, esclarece o professor.

PUNIÇÃO

As punições, na avaliação de Amaral e da advogada Lorrany Oliveira, não suprimem nem compensam o dano provocado às vítimas.

Essas mensagens causam prejuízo incalculável e desgastam a imagem e a honra da pessoa atingida, diz Amaral.

Por mais que a pessoa vença a ação judicial e consiga que a outra seja condenada, nada vai apagar a impressão ruim que os outros têm dela e provavelmente continuarão a ter por muitos anos, completa Lorrany.

VULNERABILIDADE

Amaral acredita que a internet deixa as pessoas vulneráveis e expostas a crimes dessa natureza.

A gente vive na era da internet e da facilidade do acesso e da divulgação. Ficamos o tempo todo no limite do que é ofensa e do que é a manifestação de uma opinião, conta.

Ele afirma ainda que uma pessoa que falou mal da outra pode ser condenada pelo crime mesmo que não tenha considerado, ela mesma, aquela afirmação ofensiva.

Mesmo se a pessoa não souber que aquilo que ela disse é considerado crime, ainda assim, ela pode ser processada e punida, explica.

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Sem ofensas

Tenha cuidado nas redes sociais ao postar opiniões sobre indivíduos ou instituições que possam ser consideradas ofensivas e que possam levar a uma ação judicial. Não faça postagens no impulso, sem pensar.

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