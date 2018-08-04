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CIDADES

Expositores da feira comunitária de Jardim da Penha devem se recadastrar

Prefeitura de Vitória divulgou o nome dos convocados, que deverão comparecer na segunda-feira (6), no CDV

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 13:51
A feira comunitária localizada na praça Regina Frigeri Furno, em Jardim Penha, Vitória, acontece sempre as sextas-feiras Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Expositores da feira comunitária da Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, Vitória, devem ficar atentos. A Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) está convocando os donos das barraquinhas a se recadastrarem a partir de segunda-feira (6). A relação de participantes que precisa atualizar a documentação foi publicada na edição desta sexta-feira (03), no Diário Oficial do Município
Na segunda, acontecerá a palestra sobre manipulação de alimentos e qualidade no atendimento com técnicos da Vigilância Sanitária, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semus), e do setor de turismo da CDV. A participação é pré-requisito obrigatório.
 
Já na quarta-feira (08), os expositores deverão procurar a CDV, das 13h às 17 horas, para fazer a entrega de documentos dos titulares e suplentes. Na quarta-feira (15), ocorrerá a fiscalização dos food trucks que atuam na feira.
Mais informações com a Gerência de Negócios Populares e Mercado da CDV, pelos telefones: (27) 3183-5909 e 3183-9510. A CDV está localizada no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), na rua Vitória Nunes da Mota, 220, na Enseada do Suá, na capital.

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