Expansão da Linha Verde: associações de moradores querem mais diálogo

A Linha Verde será retomada na próxima terça-feira (10) Crédito: Ricardo Medeiros

Para evitar o transtorno que foi causado com a implantação da Linha Verde na Avenida Dante Michelini, em Vitória, os moradores dos bairros que serão afetados com a expansão da faixa até a Rodoviária, no Centro, querem mais diálogos com a prefeitura. Apesar da maioria dos líderes comunitários da Capital serem a favor da mudança, as associações de moradores, que se reuniram com a prefeitura na terça-feira (3), insistem em afirmar que o projeto deveria vir acompanhado de melhorias do transporte público.

Se vamos implementar o projeto na Enseada do Suá, precisaremos sentar e discutir as intervenções necessárias para não acontecer o que aconteceu em Camburi. Se quer fazer com que a pessoa pare de andar de carro para pegar ônibus é importante que tenha pelo menos um conforto básico. Vitória é uma cidade muito quente. A climatização do coletivo traria um conforto térmico e sonoro. Além disso, também evitaria a poluição que vem da rua, comentou o presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Eduardo Borges.

A Associação de Moradores do Centro de Vitória informou que aguarda a prefeitura esclarecer como funcionará a expansão da Linha Verde. Depois da explicação, o assunto passará a ser discutido com a população.

"Precisamos saber qual será a proposta. Sabemos apenas o que a faixa representa para a cidade e como ela se propõe para contribuir com o melhoramento da mobilidade da população. Mas tem outras ações que a prefeitura poderia fazer como sinalizar a calçada compartilhada na Avenida Beira-Mar. Como a sinalização é pouca para avisar o uso adequado, as pessoas acabam sofrendo acidente. Precisava de uma sinalização horizontal, principalmente próximo aos pontos de ônibus", disse o presidente da Associação de Moradores do Centro, Everton Brito Martins.

Para bairros que já são diretamente afetados pela Linha Verde de Camburi, também é preciso mais debate. Se tivesse reunião no início, não teria tanto desgaste. Agora vamos esperar a retomada da Linha Verde e aguardar a quantidade de reclamações, disse o presidente da Associação de Moradores de Bairro República, Walter Guedes.

Com uma ação pública protocolada na prefeitura desde o dia 19 de março, o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, aguarda ser chamado para uma reunião. O prefeito Luciano Rezende pediu que o secretário atendesse as associações. Aí sim vou poder apresentar nossos posicionamentos. Precisamos de um transporte público que seja interessante e melhore a vida de quem o utiliza.

REUNIÃO

Cerca de 70 lideranças participaram da reunião marcada pela Prefeitura de Vitória. O promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, do Ministério Público do Estado, também participou do evento. Segundo o secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Tyago Hoffmann, o encontro foi um momento rico de compartilhamento de informações.

Nós recebemos com muita humildade toda as críticas. Até como sugestão do Ministério Público, que achamos excelente, o grupo que nos reunimos será um grupo de acompanhamento permanente do projeto. Passados 15 a 20 dias da retomada da Linha Verde, vamos voltar a convidar as associações para que possamos apontar os resultados e ouvir o que pode ser melhorado, pontuou.

O MP informou que se propõe a acompanhar o andamento da iniciativa da prefeitura. O Ministério Público pretende ir além. Discutir o plano de mobilidade urbana de Vitória e como a Linha Verde se encaixará nele, afirmou o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira.

MUDANÇAS COM A RETOMADA

Com a volta da Linha Verde na próxima terça-feira (10), algumas mudanças foram anunciadas pela Setran. Agora, veículos que praticam a carona solidária, ou seja, com mais de três passageiros, poderão trafegar pela faixa. Ônibus, táxis e vans também poderão fazer uso da Linha Verde sem qualquer punição.

Os semáforos das avenidas Américo Buaiz, Saturnino de Brito e Dante Michelini serão todos reajustados visando a retomada da faixa. Além disso, guardas de trânsito estarão distribuídos nesses trechos para orientarem os motoristas. O painel, localizado próximo ao Iate Clube, na Avenida Saturnino de Brito, voltará a sinalizar orientações aos motoristas.

Segundo Hoffmann, a Rua Odete Braga Furtado, que tem entrada na Avenida Américo Buaiz e dá acesso à Terceira Ponte, será fechada nos horários de pico: a partir das 17 horas até 20 horas. Os motoristas que antes acessavam à Praça do Pedágio pela Rua Odete Braga Furtado, deverão fazer o retorno após o posto de gasolina, na altura da Praça dos Desejos. Se o congestionamento na região tiver terminado, a Guarda Municipal poderá liberar a abertura da via.