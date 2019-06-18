Home
>
Grande Vitória
>
Excesso de velocidade dos veículos preocupa moradores de Itacibá

Excesso de velocidade dos veículos preocupa moradores de Itacibá

O temor em relação à velocidade e ao trânsito de veículos pesados já foi manifestado em protesto na região da Rodovia José Sette, onde foi implementado sistema binário