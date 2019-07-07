Confusão

Ex-jogador de futebol é morto na saída de boate em Vila Velha

Pedro Ícaro Nunes foi assassinado a tiros após discutir com suspeito do crime, um professor de Jiu Jitsu, que foi detido com uma pistola no local

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros durante uma confusão ocorrida na saída de uma boate em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na madrugada deste domingo (7). O suspeito do crime é um professor de Jiu Jitsu e ex-segurança de 38 anos, que foi detido logo em seguida.

Pedro Ícaro Nunes de Souza era ex-jogador de futebol e morreu quando estava sendo levado de carro para o hospital por amigos e um irmão, de 18 anos, que estava na boate com ele e viu como todo aconteceu. Ele próprio diz que chegou a ser agredido e ameaçado pelo suspeito.

Segundo o rapaz, o grupo havia chegado à boate por volta de meia-noite. Quando saíram, já por volta das 5 horas, notaram uma briga entre pessoas que também deixavam a casa de shows. Ele e o irmão viram quando o suspeito deu uma coronhada na cabeça de um amigo deles, que tentava separar a briga. Os seguranças chegaram a disparar tiros para o alto, mas a confusão continuou.

Pedro então resolveu ir reclamar com o professor de Jiu Jitsu, que atirou. "A noite estava terminando bem, e a gente se preparava para ir embora. Meu irmão queria entender o que estava acontecendo e foi lá falar com o cara. Quando eu estava chegando perto ouvi o disparo. Meu irmão caiu, e o cara disparou ainda mais quatro vezes", contou o jovem de 18 anos.

Pânico

Houve correria, pânico entre os demais frequentadores da boate. O irmão da vítima disse que, ao ver Pedro caído tentou socorrê-lo logo, mas foi ameaçado pelo suspeito. "Ele apontou a arma para a minha direção e disse que se eu não saísse dali ele iria me matar. Recuei e tentei voltar mais umas três vezes, mas ele continuava com a arma na minha direção. Fui atrás de ajuda, chamei os seguranças, que disseram que não podiam me ajudar. Foi quando ele passou por mim e me deu um soco no rosto e continuou andando".

Quando o suspeito se afastou, o jovem e mais quatro amigos pegaram Pedro e o colocaram no carro. "Fui sentado no banco de trás com ele com colo. Ele suspira um pouco, e o coração ainda batia. Mas quando chegamos no hospital acho que ele já não estava mais vivo".

O suspeito foi detido pela Polícia Militar na frente da boate logo depois do fato. Professor de Jiu Jitsu portava uma pistola 380.

Pedro jogou no Vila Velhense no último campeonato capixaba. No momento, ele não jogava em nenhum time profissional.

O irmão da vítima diz que espera que aja justiça. "Quero que quem fez isso nunca mais saia da prisão. Peço para Deus mudar isso no meu coração, mas no momento é o que penso".

