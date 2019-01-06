Home
>
Grande Vitória
>
Ex-aluno do Ifes devolve crucifixo furtado em 1969 em Vitória

Ex-aluno do Ifes devolve crucifixo furtado em 1969 em Vitória

Sem se identificar, o ex-aluno deixou uma carta, junto do crucifixo em perfeito estado, na portaria do Ifes, em Vitória, se dizendo arrependido e envergonhado