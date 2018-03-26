Estudo sobre água mostra 75% dos rios perto da contaminação

A qualidade da água de 13 rios, córregos e lagos do Espírito Santo passou por uma coleta e análise no último ano. De 16 pontos, 12,5% receberam a classificação ruim. É o caso da foz do Rio Aribiri, em Vila Velha, e do Rio das Pedras, em Linhares, na região Norte do Estado. O estudo revela que 75% dos rios analisados estão próximos de serem contaminados, isso porque estão no limite dos padrões definidos por lei para usos como recreação, navegação, irrigação e abastecimento.
O levantamento foi realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e divulgado na última semana. A preocupação é que nenhum rio analisado no Espírito Santo foi avaliado como ótimo. Apenas a Lagoa dos Monsarás, em Linhares, e o Córrego Cupido, em Sooretama, apresentaram a qualidade da água como boa.
A foz do Rio Aribiri é uma preocupação do educador ambiental Tiago Félix quando analisado de forma comparativa. No período de março de 2016 a fevereiro de 2017, a água da foi classificada como regular. Porém, na análise do mês de fevereiro de 2017 a março de 2018, a realidade mudou para pior. Os indicadores obtidos nas análises comparativas apontam tendência de comprometimento, explicou.
O levantamento foi realizado em sete cidades: Cariacica, Domingos Martins, Linhares, Marechal Floriano, Sooretama, Viana e Vila Velha. Os dados foram obtidos por meio de coletas e análises mensais de água realizadas por 12 grupos de voluntários do programa Observando os Rios, com supervisão técnica da SOS Mata Atlântica.
CENÁRIO NACIONAL
No país, o levantamento foi realizado em 102 municípios dos 17 Estados da Mata Atlântica, além do Distrito Federal. Neste ciclo, foram avaliados 230 rios, córregos e lagos de bacias hidrográficas do bioma. Apenas 4,1% (12) dos 294 pontos de coleta avaliados possuem qualidade de água boa, enquanto 75,5% (222) estão em situação regular e 20,4% (60) com qualidade ruim ou péssima.
Para a diretora executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota, esse levantamento é uma contribuição pela melhora dos rios e o aprimoramento de políticas públicas que impactam na gestão da água limpa para todos Ao reconhecer os rios como espelhos da qualidade ambiental conseguimos identificar rapidamente os valores da sua comunidade, a condição de saúde na bacia e de desenvolvimento.
Veja os 16 pontos analisados
Qualidade da água
Cariacica:
Regular: Rio Formate/ Caçaroca-Afluente Rio Jucu
Domingos Martins
Regular: Rio Jucu Braço Norte
Regular: Córrego São Paulinho do Aracê Afluente do Braço Norte do Jucu
Linhares
Regular: Rio das Pedras (Grupo Canivete-1)
Regular: Rio das Pedras (Grupo Canivete-2)
Ruim: Rio das Pedras (Grupo Santa Cruz-1)
Regular: Rio das Pedras (Grupo Santa Cruz-2)
Regular: Rio Preto
Boa: Lagoa dos Monsarás
Marechal Floriano
Regular: Rio Jucu Braço Sul
Sooretama
Boa: Córrego Cupido
Viana
Regular: Confluência Rio Jucu
Regular: Rio Formate-Afluente do Rio Jucu
Vila Velha
Regular: Jucu
Regular: Rio Aribiri-Afluente do Rio Jucu
Ruim: Foz do Rio Aribiri