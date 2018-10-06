Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Estudo inédito vai monitorar radiação da areia monazítica no ES
Guarapari

Estudo inédito vai monitorar radiação da areia monazítica no ES

Estudo está sendo realizado pela USP em parceria com a Ufes. Até equipamentos utilizados na Antártica foram trazidos ao Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 21:39

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 21:39

Jacyra Soares, doutora em Oceanografia, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de são Paulo (USP), cuja especialidade é a interação entre oceano e atmosfera Crédito: Divulgação
Equipamentos modernos, alguns utilizados até em projetos desenvolvidos na Antártica, começaram nesta sexta-feira (5) a ser instalados em três torres na Praia de Meaípe, em Guarapari. Eles vão mapear e tentar entender o comportamento da areia monazítica, sua radiação e como isto repercute na atmosfera.
A velocidade e a direção dos ventos, os vapores de água, temperatura do solo e a emissão de calor estão entre os pontos que serão monitorados. Nossa expectativa é fazer um mapeamento espacial e temporal e conseguir determinar o nível de radiação. Esperamos poder dizer os horários em que a radiação é maior ou menor, mais intensa e até em quais locais, relatou Jacyra Soares, doutora em Oceanografia, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP), cuja especialidade é a interação entre oceano e atmosfera.
De acordo com Jacyra, os resultados serão enviados diretamente para a sala, na USP. Mas os primeiros dados do trabalho só devem sair no próximo ano. É um trabalho a longo prazo. Espero monitorar esta praia por muitos anos. Mas acho que ano que vem todos os pesquisadores envolvidos no projeto vão poder apresentar uma pequena prévia, relatou.
Além de Meaípe, outras duas torres serão instaladas em Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, em locais que ainda não foram definidos. Vão servir como contraponto ao estudo que está sendo feito em Guarapari. Teoricamente, nestas cidades, a radiação é muito baixa. Mas estão próximas da área de estudo e vão servir como contraponto, explica Jacyra.
De acordo com a professora, este é um estudo inédito, já que este tipo de areia, com estas características, em um balneário, só existe no Espírito Santo. As torres de monitoramento foram instaladas em dois restaurantes e um hotel, todos em Meaípe.
PARCERIA
O trabalho está sendo desenvolvido em parceira com o físico nuclear da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Marcos Tadeu Orlando D'Azeredo, que há dez anos estuda a areia monazítica de Guarapari. Este tipo de material existe ainda na Praia da Areia Preta, mas em Meaípe ela é mais intensa e tem uma característica diferente, a areia se move e se modifica ao longo do tempo, o que é interessante para o estudo, relata.
Foi por característica como esta que a professora Jacyra aceitou o convite do professor Tadeu para realizar o estudo. Ela trouxe equipamentos muito sofisticados, como instrumentos usados na Antártica, chega a ser impressionante. Com isto os estudos vão ganhar o mundo, e atrair novos pesquisadores, destaca.
De acordo com o professor Tadeu, outras áreas da de estudos da Ufes também já participam do projeto, como os cursos de Engenharia Elétrica e a da Informática, Fisiologia, Farmácia, Medicina, além da área de Saúde da UVV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados