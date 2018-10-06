Estudo inédito vai monitorar radiação da areia monazítica no ES

Jacyra Soares, doutora em Oceanografia, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de são Paulo (USP), cuja especialidade é a interação entre oceano e atmosfera Crédito: Divulgação

Antártica, começaram nesta sexta-feira (5) a ser instalados em três torres na Praia de Meaípe, em Guarapari. Eles vão mapear e tentar entender o comportamento da areia monazítica, sua radiação e como isto repercute na atmosfera. Equipamentos modernos, alguns utilizados até em projetos desenvolvidos na, começaram nesta sexta-feira (5) a ser instalados em três torres na, em. Eles vão mapear e tentar entender o comportamento da areia monazítica, sua radiação e como isto repercute na atmosfera.

A velocidade e a direção dos ventos, os vapores de água, temperatura do solo e a emissão de calor estão entre os pontos que serão monitorados. Nossa expectativa é fazer um mapeamento espacial e temporal e conseguir determinar o nível de radiação. Esperamos poder dizer os horários em que a radiação é maior ou menor, mais intensa e até em quais locais, relatou Jacyra Soares, doutora em Oceanografia, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP), cuja especialidade é a interação entre oceano e atmosfera.

De acordo com Jacyra, os resultados serão enviados diretamente para a sala, na USP. Mas os primeiros dados do trabalho só devem sair no próximo ano. É um trabalho a longo prazo. Espero monitorar esta praia por muitos anos. Mas acho que ano que vem todos os pesquisadores envolvidos no projeto vão poder apresentar uma pequena prévia, relatou.

Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, em locais que ainda não foram definidos. Vão servir como contraponto ao estudo que está sendo feito em Guarapari. Teoricamente, nestas cidades, a radiação é muito baixa. Mas estão próximas da área de estudo e vão servir como contraponto, explica Jacyra. Além de Meaípe, outras duas torres serão instaladas em, na, em locais que ainda não foram definidos. Vão servir como contraponto ao estudo que está sendo feito em Guarapari. Teoricamente, nestas cidades, a radiação é muito baixa. Mas estão próximas da área de estudo e vão servir como contraponto, explica Jacyra.

Espírito Santo. As torres de monitoramento foram instaladas em dois restaurantes e um hotel, todos em Meaípe. De acordo com a professora, este é um estudo inédito, já que este tipo de areia, com estas características, em um balneário, só existe no. As torres de monitoramento foram instaladas em dois restaurantes e um hotel, todos em Meaípe.

PARCERIA

Ufes), Marcos Tadeu Orlando D'Azeredo, que há dez anos estuda a areia monazítica de Guarapari. Este tipo de material existe ainda na Praia da Areia Preta, mas em Meaípe ela é mais intensa e tem uma característica diferente, a areia se move e se modifica ao longo do tempo, o que é interessante para o estudo, relata. O trabalho está sendo desenvolvido em parceira com o físico nuclear da Universidade Federal do Espírito Santo (), Marcos Tadeu Orlando D'Azeredo, que há dez anos estuda a areia monazítica de Guarapari. Este tipo de material existe ainda na Praia da Areia Preta, mas em Meaípe ela é mais intensa e tem uma característica diferente, a areia se move e se modifica ao longo do tempo, o que é interessante para o estudo, relata.

Foi por característica como esta que a professora Jacyra aceitou o convite do professor Tadeu para realizar o estudo. Ela trouxe equipamentos muito sofisticados, como instrumentos usados na Antártica, chega a ser impressionante. Com isto os estudos vão ganhar o mundo, e atrair novos pesquisadores, destaca.