Estudante desaparecido no Rio Doce liga e diz que está preso em ilha

Além de Alexandre, também estão desaparecidos os jovens Luiz Davi Andrade Silva, de 18 anos, e Rafael de Souza Machado, de 22 anos. Os três e mais um amigo decidiram tomar banho no Rio Doce, por volta das 18 horas de domingo (12), quando uma forte correnteza os arrastou. Um deles conseguiu sair do rio e pedir socorro, mas os outros dois foram arrastados.