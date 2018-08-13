Estudante desaparecido no Rio Doce liga e diz que está preso em ilha

O jovem Alexandre Ferreira Moreira, de 18 anos, que está desaparecido com dois amigos após tomar um banho no Rio Doce em Aimorés (MG), a sete quilômetros de Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo, conseguiu entrar em contato e dizer que está vivo. A informação é da Polícia Militar de Aimorés.
De acordo com a PM, Alexandre ligou para um amigo através do celular pela manhã e disse que está preso em uma ilha do Rio Doce. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região desde a manhã desta segunda-feira (13), mas ainda não encontrou Alexandre. Ele mora em Aimorés e estuda no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, em Colatina.
Além de Alexandre, também estão desaparecidos os jovens Luiz Davi Andrade Silva, de 18 anos, e Rafael de Souza Machado, de 22 anos. Os três e mais um amigo decidiram tomar banho no Rio Doce, por volta das 18 horas de domingo (12), quando uma forte correnteza os arrastou. Um deles conseguiu sair do rio e pedir socorro, mas os outros dois foram arrastados.
Posteriormente, a Polícia Militar de Aimorés informou que não foi de fato uma ligação, e sim um áudio que teria sido enviado pelo rapaz horas antes do desaparecimento e que, por falta de internet, só chegou horas depois.