Estudante de 15 anos desaparece após ir a curso de Inglês na Ufes

Menina de 15 anos desaparece após aula de inglês na Ufes Crédito: Arquivo Pessoal

Vitória Olioza Frizzera, de 15 anos, passa por momentos de tristeza e aflição desde a noite desta quarta-feira (21). A adolescente desapareceu após ir ao curso de inglês na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Desesperados, os pais da menina fazem um apelo para que a jovem seja localizada. A família da estudante, de 15 anos, passa por momentos de tristeza e aflição desde a noite desta quarta-feira (21). A adolescenteapós ir ao curso de inglês na Universidade Federal do Espírito Santo (), em Vitória. Desesperados, os pais da menina fazem um apelo para que a jovem seja localizada.

DESAPARECIMENTO

De acordo com o pai de Vitória, o analista de sistemas Alessandro Frizzera, de 47 anos, ele deixou a filha na Ufes por volta das 18h20. Colegas da menina contam que ela chegou a entrar na aula, mas ficou apenas cerca de 20 minutos. Depois, ela saiu dizendo que iria encontrar uma prima e não retornou mais para a aula.

"Fui buscá-la às 20 horas, como de costume, mas ela não saiu. Foi aí que as amigas contaram que ela não ficou na aula. Ela não confidenciou a ninguém para onde realmente iria, para todas contou a mesma história de encontro com uma prima, mas isso não aconteceu", lembra.

Alessandro afirma, ainda, que a filha tinha um bom relacionamento com os pais em casa e não havia histórico de brigas nas últimas semanas. Para ele, o desaparecimento da adolescente pode ter envolvimento com amizades.

"Não sei, mas acredito que ela caiu no 'conto do vigário'. Ela é hiperativa, alegre e faz amizade fácil. Acaba de conhecer alguém e já acha que é amigo. Acho que ela pode ter conhecido alguém, talvez até mais velho, que pode ter a chamado para sair e a levado para algum canto", acredita.

APELO

A família registrou ocorrência na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DPD) e está divulgando as imagens da menina. Muito emocionado e chorando durante a entrevista, Alessandro fez um apelo caso alguém saiba o paradeiro da filha.

"Se alguém sabe da minha filha, peço que nos procure, por favor. Se minha filha ler isso, eu digo: 'Volta pra casa porque estamos com muita saudade (choro)'. O irmão, de 9 anos, não para de perguntar por ela. Estamos desesperados. É angustiante não saber onde ela está, se está bem", lamentou.

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