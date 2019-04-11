PEDESTRES E MOTORISTAS

Estrutura de viaduto preocupa quem passa pela rodovia do Contorno

Com parte do concreto corrompido, ferragens acabam ficando expostas no guarda-corpo e também na parte de baixo do viaduto

Publicado em 11 de abril de 2019 às 16:22 - Atualizado há 6 anos

Estrutura exposta de viaduto preocupa motoristas na Rodovia do Contorno Crédito: Caíque Verli

A estrutura exposta de um viaduto na rodovia do Contorno, na altura de Tabajara, em Cariacica, tem gerado medo entre motoristas e pedestres que passam por lá. Com parte do concreto corrompido, ferragens acabam ficando visíveis no guarda-corpo e também na parte de baixo do viaduto. Muitas pessoas ficam receosas em passar pelo trecho, que além dessa reclamação, tem uma passagem muito estreita para pedestres.

Uma dessas moradoras que conversaram com a reportagem da CBN é a Ronise do Carmo, auxiliar administrativa que usa o viaduto para ir a pé para o trabalho. "É só olhar ali e ver, tudo quebrado. Tem rachadura. Dá medo de passar", comenta.

A professora Maria Célia diz que até evita passar pelo viaduto. "Prefiro descer na rua lateral do que ficar em cima. Tenho medo de cair", afirma.

O estudante Marcos Antônio Endringer conta que não sente segurança quando precisa passar pelo viaduto. "Geralmente eu passo em cima do viaduto e você já sente que ele é meio inclinado. Teve um dia que eu passei por baixo e reparei as ferragens expostas", conta.

MANUTENÇÃO

A Eco 101, responsável pelo viaduto, alegou que a Rodovia do Contorno estava sob responsabilidade do DNIT até junho de 2018, quando foi incorporada ao contrato da concessionária. A decisão autorizou a concessionária a elaborar projetos para a restauração do Contorno. Os projetos foram concluídos e encaminhados à agência para análise e aprovação.

Assim que forem liberados, a Eco101 diz que iniciará as obras de recuperação deste e dos demais viadutos e pontes da Rodovia do Contorno. Os estudos contemplam, ainda, a recuperação estrutural do pavimento em ambos os sentidos da rodovia, a revitalização da sinalização horizontal e vertical, a implantação de tachas refletivas, a adequação nos sistemas de drenagem e a recuperação de barreiras rígidas e defensas metálicas. Enquanto aguarda a decisão sobre os estudos, a Eco101 garante que já realizou os trabalhos de recuperação emergencial para garantir a trafegabilidade e a segurança viária na rodovia, investindo cerca de R$ 10 milhões nesta primeira etapa.

