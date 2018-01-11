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Música gospel

Estrela do primeiro dia do Jesus Vida Verão já se sente em casa

Cantora Bruna Karla diz que o Espírito Santo é um dos lugares que mais a recebem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 02:57

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 02:57

Bruna Karla abraça uma pequena fã que foi até o camarim conversar com ela Crédito: Carlos Alberto Silva
Grande estrela do primeiro dia de Jesus Vida Verão, festival gospel na praia de Itapoã, Vila Velha, a cantora Bruna Karla abriu as portas do camarim para a reportagem de A GAZETA e falou sobre os problemas do país, o público capixaba e as novidades que estão previstas para o ano de 2018. Ela disse que se sente em casa no Estado.
Bruna contou que se sente muito à vontade no Espírito Santo, e que é sempre muito bem recebida. Aqui é um dos lugares que mais me recebe, sempre com muito amor, muito carinho. Ver as pessoas louvando e adorando mostra que nós realmente alcançamos o nosso objetivo, contou.
A cantora, que já está na estrada há 18 anos, contou que, apesar de os últimos anos terem sido difíceis, o segredo para atravessar os maus momentos é se apegar na oração. A gente tem orado muito pelo Brasil. Através do nosso louvor, da nossa música, tentamos levar esperança para as pessoas. A única solução para o nosso país se chama Jesus, disse.
Sobre as novidades para o ano de 2018, Bruna disse que é além de divulgar o novo CD, Incomparável, um novo clipe, gravado em Boston, será lançado. Outras novidades também virão, mas segundo a cantora, ainda estão em off, afirmou.
O EVENTO
Segundo o organizador do evento, Pastor Evaldo Carlos dos Santos, a multidão que se reuniu para a primeira noite de shows do Jesus Vida Verão superou as expectativas. Tivemos uma greve de ônibus, mas mesmo assim o público que veio aqui é grande, disse.
A expectativa é receber em torno de 10 a 15 mil pessoas por dia no evento, que vai até sábado. Mesmo com a greve, a organização estimou um público de 7 mil pessoas na noite de ontem nas areias de Itapoã.
O Pastor Evaldo reforçou ainda a importância de um evento como o Jesus Vida Verão para os capixabas. É um ambiente de comunhão, de alegria. Aqui as pessoas podem adorar livremente, isso traz saúde espiritual para todos.

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