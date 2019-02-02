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Saúde

Estado de saúde de Dom Silvestre é preocupante, dizem médicos

Informações sobre o quadro de saúde do religioso foram divulgados nesta sexta-feira (1) pela Arquidiocese de Vitória
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 fev 2019 às 21:26

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 21:26

Dom Silvestre, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória entre 1984 e 2004, está internado, em Minas Gerais, em com meningite Crédito: Ricardo Medeiros
O quadro clínico do Arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian, de 86 anos, voltou a ser preocupante. Ele continua internado em um hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e, segundo a equipe médica que o acompanha, o estado de saúde é grave.
Dom Silvestre foi internado em outubro do ano passado com diagnóstico de meningite. De acordo com a assessoria da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre também está sendo acompanhado por familiares, e pelos padres Verbitas, Congregação à qual Dom Silvestre pertence. As informações foram divulgadas pela Arquidiocese de Vitória.
HISTÓRIA
Dom Silvestre foi arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Vitória entre 1981 e 1984; e emérito de 1984 a 2004. Em maio de 2017, o novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia recebeu o nome de Dom Silvestre Luiz Scandian, onde o bispo emérito participou da cerimônia.
Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais.
> Brasil tem 2.425 casos confirmados de sarampo

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