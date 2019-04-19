Estação espacial pode ser vista no céu do ES durante a Páscoa

É uma nave? É um super-herói? É um avião? Não! Se você enxergar um ponto brilhante no céu durante essa Páscoa também não precisa se preocupar com nenhuma invasão alienígena. É que no céu de alguns estados do Brasil será possível ver, claramente, a passagem da Estação Espacial Internacional (ISS), que orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude dando uma volta na Terra a cada 90 minutos.
No Espírito Santo, segundo o diretor do Parque da Ciência de Curitiba, o astrônomo Anisio Lasievicz, será possível avistar o laboratório espacial nos dias 19, 20 e 21 de abril, de acordo com previsão encomendada ao estudioso pelo Gazeta Online. "Só dá para ver a estação pouco antes de o Sol nascer ou pouco depois de ele se pôr. É que se for fora dessas circunstâncias, a estação não será iluminada então não dá para ver. E se o Sol estiver muito forte, a gente também não consegue localizá-la no céu", explica.
Segundo ele, os possíveis horários em que a ISS poderá ser vista de Vitória, por exemplo, são: das 4h30 às 4h33, 17h47 às 17h53 e 19h25 às 19h26 desta sexta (19); das 18h33 às 18h38 do sábado (20); e das 17h41 às 17h48 no domingo (21). "Mas possivelmente, para os capixabas, a passagem mais bonita será a do domingo", detalha.
"Para observar basta olhar pro céu e procurar um objeto que se desloca sem piscar e rapidamente. As pessoas confundem com aviões às vezes, mas aviões piscam. A estação, não", diz.
O astrônomo relata que, embora seja interessante, não é a primeira e não será a última vez que a ISS dá o ar da graça no céu brasileiro. A cada 90 minutos a estação dá uma volta completa na Terra e, como a órbita dela é inclinada, a cada volta o laboratório passa cerca de 15 graus à esquerda do que da vez anterior, o que faz com que ela seja vista, em algum momento do ano, no planeta inteiro.
NOITE E DIA TÊM 45 MINUTOS
A ISS é habitada por cerca de seis astronautas de diferentes países, que fazem parte do projeto da estação, que é de realizar estudos em diferentes áreas com análises, literalmente, feitas do alto. Por conta da inclinação que ela sofre a cada volta e pelo fato de ela só levar 90 minutos para dar uma volta na Terra lá dentro o dia e noite têm 45 minutos cada um.
"Quem mora lá, que acaba ficando vivendo na estação de seis meses a um ano, vive 45 minutos no dia, 45 minutos na noite, e assim por diante", reitera.
DICAS PARA VER A ESTAÇÃO ESPACIAL MELHOR
Anisio destaca que existem sites e aplicativos que até emitem lembretes quando o horário da passagem da estação está próximo da sua própria localização geográfica. Ele diz que esse serviço é oferecido pelo site "Heavens Above" e "Spot the Station", que é da própria Nasa.
Para o celular, os melhores aplicativos, de acordo com o diretor, são "ISS Detector" e "Heavens Above" - o mesmo que está disponível para o computador.
Cada cidade do Espírito Santo pode ter um horário de visão diferente da estação. Por isso, o diretor indica que cada um pode usar desses sites e apps para saber que horas deve ficar de olho no céu. "É importante que o usuário preste atenção nas coordenadas para o resultado dos horários estarem certos", conclui.
