Espírito Santo terá nova carteira de identidade a partir de março

Em março de 2020 o Governo do Espírito Santo deve começar a emitir as novas carteiras de identificação para o cidadão. Os novos RGs vão reunir dados como tipo sanguíneo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira Nacional de Saúde e até informações de problemas de deficiência física.

Chefe de departamento de Identificação, o perito oficial João Carlos Quemelli Crédito: Divulgação

De acordo com o chefe de departamento de Identificação, o perito oficial João Carlos Quemelli, o documento será mais completo e seguro. “O novo RG vai juntar várias informações em um documento, além disso, o tamanho dele será menor. Estarão inseridos Título eleitoral, CNH, carteira de trabalho, certificado de reservista, NIS, PIS, PASEP e Carteira nacional de saúde”, completou.

Quemelli informou ainda que a mudança não é obrigatória. Quem obter o documento a partir de março já receberá o novo modelo. “A gente não obriga, mas pedimos que façam o modelo novo por segurança já que ele contém mais informações. Pedimos também que quem tem carteira com mais de dez anos que faça uma nova para não ter problemas como por exemplo, quando precisar pegar voos, que acontece muito de ter problemas em documentação, mas não impede que quem tenha menos de 10 anos também possa trocar”, relatou.

O perito destacou ainda que a pessoa que realizar o pedido do RG até fevereiro de 2020, terá o modelo antigo. “Pedimos que a população fique alerta. O novo modelo é a partir de março, sendo assim, fevereiro ainda está na configuração antiga”, esclareceu.

Segundo o perito Quemelli, a mudança não será feita de forma imediata já que algumas falhas técnicas foram encontradas. “Os diretores de departamento e institutos de identificação do país fizeram e ainda fazem várias reuniões. Eu faço parte e esperamos que tenha uma prorrogação no prazo já que encontramos algumas falhas que impossibilitam o cumprimento, mas se a Casa Civil decidir colocar em ação em março mesmo, estamos preparados”.

O perito exemplificou quais foram as falhas encontradas pelo grupo de diretores. Entre elas estão, a naturalidade e tipo sanguíneo. “Na parte de naturalidade o espaço é de cerca de 11 caracteres, neste caso se colocarmos naturalidade Guarapari vai ser tranquilo, mas as pessoas de Venda Nova do Imigrante teremos problemas. As letras vão descer no documento e sobrepor outra informação”, contou.

“Outra falha encontrada foi o RH, onde mostra se o sangue é positivo ou negativo, mas precisamos colocar se ele é A, B, AB, O. Tem que ser completa a informação”, pontuou.

REDUÇÃO DE IDENTIDADE FALSA

O chefe de departamento João Carlos Quemelli destacou ainda que o novo RG vai ajudar diminuir o número de documentos falsos. “Da forma que o novo material será entregue e com a quantidade de informações que vai conter nele, vai dificultar que pessoas de má índole falsifiquem o documento”, relatou.

Carteira mostra elementos de segurança Crédito: Divulgação

Segundo Quemelli, para solicitar o documento até fevereiro de 2020, o usuário precisa levar certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e CPF para quem possui, mas a partir de março serão necessários também laudos médicos com tipo de sangue, carteira de trabalho e outros documentos. “Não será tão fácil juntar tanta documentação falsa para fazer um RG. Antes era preciso apenas a certidão”, discorreu.

De acordo com o perito, existem vários documentos RG falsos, mas não é possível fazer o percentual. “Uma só pessoa pode ter por exemplo, sete documentos falsos. Ela pode ter feito um na Bahia, outro em São paulo, outro aqui no Estado. Agora, estamos com um sistema de biometria que vai cruzar os dados e mostrar o perito na hora se existe alguma semelhança com outra digital, isso vai ajudar a diminuir as fraudes”, contou.

Ainda segundo o perito, a maioria dos documentos falsos são encontrados quando os usuários são detidos pela polícia. “As vezes esse requerente é preso pela polícia ou precisa ir até a delegacia, e lá eles acabam descobrindo que o documento é falso”, relatou.

O novo modelo possui também o QR Code na parte interior que serve para garantir a autenticidade do RG. Por ele é possível também fazer leituras pelo celular.

VALOR

O novo documento poderá ser feito em qualquer posto de identificação de cada município.

Quem fizer o documento pela primeira vez ou estiver tirando a segunda via, mas possui até três salários mínimos, o documento é feito de forma gratuita, já quem fizer o pedido da segunda via e recebe mais que três salários mínimos, vai pagar um valor aproximado a R$ 58 reais.