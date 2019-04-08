Espírito Santo tem nova previsão de chuva

Crédito: Vitor Jubini

Chuva na terça-feira

Incaper prevê mudança nas condições do tempo no Estado. Na região Sul poderá ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 22°C e máxima de 33° nas áreas menos elevadas e mínima de 18° C e máxima de 26 °C nas menos elevadas. Já no Norte, a chuva deve ocorrer na parte tarde.

As temperaturas diminuem e há possibilidade de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia nas regiões da Grande Vitória e Serrana. Na Grande Vitória a mínima atinge os 23 °C e máxima de 33 °C. Na região Serrana, a temperatura mínima é de 20 °C e máxima de 29°C para as áreas menos elevadas e mínima de 14°C e máxima de 25°C para as mais elevadas.

Em outras regiões do Espírito Santo, as nuvens aparecem durante a tarde, com a chance de pancadas de chuva. Na região Noroeste os termômetros atingem a mínima de 23°C e máxima de 35°C. Já no Nordeste a mínima é de 22 °C e a máxima de 35 °C.

Quarta-feira

Na quarta-feira-feira (10), o tempo deve permanecer instável, com previsão de chuva ao logo do dia. A temperatura diminui em todas as regiões. Confira:

- Sul: Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Já nas mais elevadas,mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

- Norte: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

- Grande Vitória: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

- Serrana: Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Já nas mais elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

- Noroeste: Nas áreas menos elevadas, mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

- Nordeste: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.