Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Espírito Santo ganha novo milionário em sorteio da Lotofácil
Sortudo

Espírito Santo ganha novo milionário em sorteio da Lotofácil

Apostador vai levar para casa o valor de R$ R$ 1.691.737,38. Outros três apostadores vão abocanhar a mesma quantia cada um. Confira as dezenas sorteadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 22:55

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 22:55

Cartões de apostas da Loteria da Caixa Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Vitória ganhou mais um milionário na noite desta sexta-feira (06). É que um apostador da Capital foi contemplado na Lotofácil, no sorteio do concurso 1900, realizado à noite.
Um sortudo de Vitória acertou quinze dezenas e vai receber R$ R$ 1.691.737,38. O prêmio também vai para outras três apostas: Sorriso (Mato Grosso), Angra dos Reis (Rio de Janeiro) e Rio de Janeiro (capital). Cada um deles vai receber a mesma quantia.
Se você fez alguma aposta, confira as dezenas sorteadas: 01, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22 e 25. Quem sabe você não acertou menos números e pode levar para casa outro valor!

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados