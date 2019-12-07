Espírito Santo ganha novo milionário em sorteio da Lotofácil

Vitória ganhou mais um milionário na noite desta sexta-feira (06). É que um apostador da Capital foi contemplado na Lotofácil, no sorteio do concurso 1900, realizado à noite.
Um sortudo de Vitória acertou quinze dezenas e vai receber R$ R$ 1.691.737,38. O prêmio também vai para outras três apostas: Sorriso (Mato Grosso), Angra dos Reis (Rio de Janeiro) e Rio de Janeiro (capital). Cada um deles vai receber a mesma quantia.
Se você fez alguma aposta, confira as dezenas sorteadas: 01, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22 e 25. Quem sabe você não acertou menos números e pode levar para casa outro valor!