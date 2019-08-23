Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Espetáculo da natureza: o florescer dos ipês embeleza ruas de Vitória
Cenas da cidade

Espetáculo da natureza: o florescer dos ipês embeleza ruas de Vitória

Florada de espécie acontece no fim do inverno, início da primavera; árvores encantam capixabas

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 13:47

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 ago 2019 às 13:47
Florada de ipês rosas em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Falta exatamente um mês para o fim do inverno, mas a primavera já dá sinais de que vem por aí com o florescer dos ipês (também conhecidos como tabebuias) em vários bairros da capital. Rosas, azuis, amarelos e brancos, cerca de 26 mil árvores da espécie estão espalhadas por Vitória. A informação é do biólogo Marco Bravo, comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM).
VEJA FOTOS
Bravo explica que a floração dos ipês acontece justamente no ciclo final do inverno e no início da primavera. Na Capital do Espírito Santo, são quatro tipos:
1. Ipê rosa — australiano;
2. Ipê roxo — original da Mata Atlântica;
3. Ipê amarelo — original da Mata Atlântica;
4. Ipê branco — nativo do cerrado e pantanal brasileiros.
O nome, tanto científico quanto popular, vem do tupi-guarani: ipê significa "árvore de casca grossa" e tabebuia é "pau" ou "madeira que flutua". "O que floresce agora é o rosa, que em 5 anos começa a dar a flor e vai embelezando a cidade, como as cerejeiras de Pedra Azul", detalhou o biólogo.
Ele explica que com os dias mais frios, é o start para a florada — mas pontua também que são vários fatores para isso acontecer. 
Geralmente no inverno, a partir de abril, começa a diminuir as chuvas, o período seco, e o frio estimula os hormônios para a floração dos ipês. São plantas de dia curto e noite longe
Marco Bravo, biólogo
FLORADA RÁPIDA
Marco Bravo aconselha que os capixabas deixem um pouco o celular de lado e passem a admirar a florada dos ipês com mais atenção, porque o espetáculo dura pouco. Alguns dos ipês podem ser vistos na Enseada do Suá (na Praça dos Namorados), na Praça do Cauê (no bairro Santa Helena) e no bairro República.
"A natureza é sensacional, pena que a gente não consegue utilizá-la como maior estratégia no planeta. A florada é rápida, o ipê é uma planta charmosa. A flor vai durar poucos dias. Depois, só ano que vem... Tem que prestar atenção! O que é belo tem que ser exclusivo. É um charme de planta", comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados