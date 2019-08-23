Espetáculo da natureza: o florescer dos ipês embeleza ruas de Vitória

Falta exatamente um mês para o fim do inverno, mas a primavera já dá sinais de que vem por aí com o florescer dos ipês (também conhecidos como tabebuias) em vários bairros da capital. Rosas, azuis, amarelos e brancos, cerca de 26 mil árvores da espécie estão espalhadas por Vitória. A informação é do biólogo Marco Bravo, comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM).
VEJA FOTOS
Bravo explica que a floração dos ipês acontece justamente no ciclo final do inverno e no início da primavera. Na Capital do Espírito Santo, são quatro tipos:
1. Ipê rosa — australiano;
2. Ipê roxo — original da Mata Atlântica;
3. Ipê amarelo — original da Mata Atlântica;
4. Ipê branco — nativo do cerrado e pantanal brasileiros.
O nome, tanto científico quanto popular, vem do tupi-guarani: ipê significa "árvore de casca grossa" e tabebuia é "pau" ou "madeira que flutua". "O que floresce agora é o rosa, que em 5 anos começa a dar a flor e vai embelezando a cidade, como as cerejeiras de Pedra Azul", detalhou o biólogo.
Ele explica que com os dias mais frios, é o start para a florada — mas pontua também que são vários fatores para isso acontecer.
Geralmente no inverno, a partir de abril, começa a diminuir as chuvas, o período seco, e o frio estimula os hormônios para a floração dos ipês. São plantas de dia curto e noite longe
FLORADA RÁPIDA
Marco Bravo aconselha que os capixabas deixem um pouco o celular de lado e passem a admirar a florada dos ipês com mais atenção, porque o espetáculo dura pouco. Alguns dos ipês podem ser vistos na Enseada do Suá (na Praça dos Namorados), na Praça do Cauê (no bairro Santa Helena) e no bairro República.
"A natureza é sensacional, pena que a gente não consegue utilizá-la como maior estratégia no planeta. A florada é rápida, o ipê é uma planta charmosa. A flor vai durar poucos dias. Depois, só ano que vem... Tem que prestar atenção! O que é belo tem que ser exclusivo. É um charme de planta", comentou.