Espetáculo da natureza: o florescer dos ipês embeleza ruas de Vitória

Falta exatamente um mês para o fim do, mas ajá dá sinais de que vem por aí com o florescer dos(também conhecidos como tabebuias) em vários bairros da capital. Rosas, azuis, amarelos e brancos, cerca de 26 mil árvores da espécie estão espalhadas por. A informação é do biólogo, comentarista da

Bravo explica que a floração dos ipês acontece justamente no ciclo final do inverno e no início da. Na Capital do, são quatro tipos:

O nome, tanto científico quanto popular, vem do tupi-guarani: ipê significa "árvore de casca grossa" e tabebuia é "pau" ou "madeira que flutua". "O que floresce agora é o rosa, que em 5 anos começa a dar a flor e vai embelezando a cidade, como asde", detalhou o biólogo.

Ele explica que com os dias mais frios, é o start para a florada — mas pontua também que são vários fatores para isso acontecer.

Geralmente no inverno, a partir de abril, começa a diminuir as chuvas, o período seco, e o frio estimula os hormônios para a floração dos ipês. São plantas de dia curto e noite longe

Marco Bravo aconselha que osdeixem um pouco o celular de lado e passem a admirar a florada dos ipês com mais atenção, porque o espetáculo dura pouco. Alguns dos ipês podem ser vistos na(na Praça dos Namorados), na(no bairro Santa Helena) e

"A natureza é sensacional, pena que a gente não consegue utilizá-la como maior estratégia no planeta. A florada é rápida, o ipê é uma planta charmosa. A flor vai durar poucos dias. Depois, só ano que vem... Tem que prestar atenção! O que é belo tem que ser exclusivo. É um charme de planta", comentou.