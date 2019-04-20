Espada encontrada no fundo de rio no ES pode ser do século XVI

Espada encontrada no fundo do Rio Cricaré, em Conceição da Barra Crédito: Jornal Tribuna do Cricaré

Uma espada encontrada no fundo do Rio Cricaré (também chamado de Rio São Mateus), na região Norte do Espírito Santo, tem despertado a atenção de historiadores e especialistas. É que a peça pode ser do século XVI e ter sido utilizada na Batalha de Cricaré.

A espada foi encontrada no dia 17 de fevereiro, na parte do rio na altura da localidade de Meleiras, em Conceição da Barra. De acordo com o historiador Eliezer Nardoto, conhecido na região do município, um banhista relatou ter pisado em um objeto de ferro e, na intenção de retirá-lo do fundo do rio para ninguém se machucar, puxou o artefato com dificuldade e viu que era uma espada.

"Fui ao local e, o que chamou a atenção é porque, há muitos anos, estamos buscando o local exato onde aconteceu a Batalha do Cricaré, que pouca gente na história do nosso Espírito Santo fala sobre isso. Foi a batalha onde morreu o filho de Mem de Sá, que foi devorado pelos índios".

Historiador Eliezer Nardoto com a espada encontrada no fundo do Rio Cricaré (também chamado de Rio São Mateus) Crédito: Jornal Tribuna do Cricaré

Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, Nardoto revelou que tudo é uma possibilidade. "Chamamos um perito de São Paulo, que tem uma fábrica de espadas. Eles disse que, pelas características, o objeto encontrado é, de fato, uma espada do período Colonial. Aumentou mais ainda a nossa curiosidade", explicou.

Nardoto relatou ainda que uma machadinha também já foi encontrada no rio, na altura de Meleiras, mas, logo depois, descartaram a possibilidade dela ter sido utilizada na Batalha do Cricaré.

"A machadinha não era dos índios porque eles não tinham aço aqui. Era dos portugueses, que usaram o objeto para derrubar as fortalezas dos índios. Isso tudo tem criado uma grande expectativa em todos nós", disse. Nardoto revela que a espada pode ter pertencido a um nobre, devido às características que apresenta: águia bicéfala (de duas cabeças), pomo e guarda-mão rico em detalhes, possivelmente vinda da Península Ibérica, de Toledo, na Espanha, ou de Portugal.

Espada encontrada no fundo do Rio Cricaré, em Conceição da Barra Crédito: Eliezer Nardoto

"Tem um desenho tipo de um dragão, que pode ser uma serpe alada da Família Bragança, da Família Imperial. Tem muita coisa nessa espada que pode levar a gente a descobrir alguma coisa. Mas pode ser que não seja nada demais", explicou o historiador.

A BATALHA DO CRICARÉ

A Batalha do Cricaré foi a primeira de uma série de batalhas entre portugueses e índios brasileiros da região da Capitania do Espírito Santo. O fato aconteceu na confluência dos rios São Mateus e Mariricu, nas proximidades do então povoado do Cricaré, atualmente município de São Mateus.

O combate foi travado no ano de 1558 e tinha por objetivo livrar Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, e seus homens, do risco de ataque dos nativos. Na ocasião, muitas pessoas morreram, e historiadores buscam mais informações sobre a batalha.

Segundo o escritor Thales Guaracy, que lançou o livro "A Conquista do Brasil", em 2015, a Batalha do Cricaré pode ter sido o maior genocídio da história do país. No livro, Guaracy conta que na batalha morreu Fernão de Sá, filho do terceiro governador-geral do Brasil, Mem de Sá. E o escritor Maciel de Aguiar diz que a morte de Fernão – para ele ocorrida em 1558 – motivou um sentimento de vingança do pai.

De acordo com Maciel, Mem de Sá liderou uma esquadra e promoveu o primeiro genocídio de brasileiros, com cerca de 8 mil índios mortos, em São Mateus.

I PHAN NOTIFICADO SOBRE ESPADA NO CRICARÉ

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi notificado nesta semana sobre a espada encontrada. De acordo com o Iphan, o órgão foi avisado sobre este achado e realizou visita técnica para avaliar o objeto, mas ainda não teve acesso à espada para realizar a perícia. O Iphan frisa que todo objeto histórico em contexto de uma antiga ocupação que configura um sítio arqueológico ou uma ocorrência arqueológica é patrimônio da União. foi notificado nesta semana sobre a espada encontrada. De acordo com o Iphan, o órgão foi avisado sobre este achado e realizou visita técnica para avaliar o objeto, mas ainda não teve acesso à espada para realizar a perícia. O Iphan frisa que todo objeto histórico em contexto de uma antiga ocupação que configura um sítio arqueológico ou uma ocorrência arqueológica é patrimônio da União.

O procedimento correto em caso de descoberta acidental de um objeto dessa natureza é realizar imediatamente contato com o Iphan ou com a instituição de guarda local. O Iphan diz que não deve ser realizada retirada de objetos ou escavação, pois isso compromete a integridade do sítio arqueológico — que é composto não só pelos artefatos, como também pelos extratos do solo e resíduos ambientais.