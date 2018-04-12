Espaço de esportes em Camburi é batizado de 'Atlântica Parque'

O espaço de esportes e lazer que vai ser construído no final da orla de Camburi foi batizado de Atlântica Parque. O nome, escolhido pela população, foi revelado pela Prefeitura de Vitória durante a cerimônia de início das obras do complexo na manhã desta quinta-feira (12). A obra vai custar R$ 14 milhões.

O nome do parque foi escolhido em votação online com mais de 12 mil acessos. As opções eram:Parque Camburi, Parque Oceânico e Atlântica Parque. A escolha é uma homenagem ao Conjunto Residencial Atlântica Ville, condomínio de 28 blocos com quase 4 mil habitantes.

"Para nossa surpresa Atlântica Parque foi escolhido, e é uma homenagem ao condomínio Atlântica Ville. Acho que isso melhora a autoestima das pessoas e deixa o lugar ainda mais bonito", disse o gerente de relacionamento com comunidades da Vale,Daniel Rocha.

O parque ficará localizado na altura do campo Zé da Bola. A área, que hoje já abriga o campo de futebol Zé da Bola e uma pista de bicicross, será ampliada e vai passar a contar com playgrounds, deques, mirante de contemplação, espaço para musculação e ginástica funcional, um Pracão (área destinada para lazer e atividades de cães) e locais livres com árvores, pergolados, jardins e bancos.

O espaço terá mais de 19 mil metros quadrados e será entregue à comunidade em dezembro. O projeto, idealizado pela Prefeitura de Vitória, foi elaborado levando em conta uma pesquisa realizada com mais de 500 moradores da região de Jardim Camburi e frequentadores da praia, que demonstraram interesse por mais áreas de convivência e de sombra.

Até que o parque seja entregue, a área será protegida por tapumes sem a interdição do calçadão. "Tudo vai começar simultaneamente para que a gente consiga entregar no prazo. Essa área fica toda interditada para as pessoas por segurança. A parte de uso da praia fica livre", disse Daniel Rocha.

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

O Atlântica Parque faz parte das ações de recuperação da região Norte da Praia de Camburi que estão sendo realizadas pela Vale através de um Termo de Compromisso Ambiental assinado com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado. A obra é de responsabilidade da Vale. O parque vai ser entregue pronto para administração da prefeitura da Capital em dezembro.

O termo prevê ainda, como principal ação, a recuperação da faixa de areia que não é banhada pelo mar no extremo Norte da Praia e a construção de um outro espaço, o Parque Costeiro, voltado para educação ambiental, cujo projeto está em elaboração. Os objetivos, premissas e o escopo dos parques foram definidos pela Prefeitura de Vitória e pela Vale.

"Nesse período começara a fazer a retirada do minério. Quem não será pela via urbana. São oito mil e quinhentos metros cúbicos de minério de areia que precisa ser tirada", disse o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain da Rocha.

O projeto para a recuperação da faixa de areia já foi entregue para avaliação dos órgãos ambientais. Ele será executado conforme recomendação técnica do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam).

Ainda como parte do TCA, Vale e Prefeitura de Vitória assinaram no início de abril um termo de cooperação técnica para viabilizar a contratação de estudos necessários para a recuperação da erosão que atinge a parte Sul da praia, próximo ao Píer de Iemanjá. Pelo convênio, a Vale se responsabiliza a arcar com os custos dos estudos e entregá-los para que a prefeitura realize as intervenções necessárias. O convênio tem duração prevista de 9 meses e o prazo para entrega do estudo será definido após a contratação da empresa.

Além das ações citadas acima, o Termo de Compromisso Ambiental contempla também o monitoramento específico da área da praia que receberá a intervenção como parte do processo de recuperação. Cabe destacar que a execução das ações previstas no TCA estão sendo acompanhadas pela Comissão formada por membros dos órgãos que assinam o termo e por representantes das associações de moradores de Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi.