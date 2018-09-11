Esgoto em Vila Velha: em um mês, 1,3 mil donos de imóveis notificados

Em apenas um mês, 1,3 mil donos de imóveis foram notificados em Vila Velha por não terem interligado o esgoto à rede de coleta e tratamento. Números são das fiscalizações realizadas pela prefeitura em agosto: uma média de 43 notificações por dia, evidenciando o grave problema de despejo de esgoto e a consequente contaminação das águas.

Dados da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) sobre a totalidade de imóveis que jogam esgoto de forma indevida chamam atenção: 60.435. Destes, no entanto, a maior parte (53.973) não possui rede de coleta e tratamento de esgoto disponível para ser realizada a interligação.

A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, que realiza as fiscalizações e faz as notificações, afirma que, em 2017, 31.206 imóveis  condomínios, residências, comércios e indústrias  estavam devidamente ligados à rede. Mas outros 6.462, que têm a disponibilidade da rede de coleta, não fizeram a interligação para o despejo correto do esgoto.

A ligação de esgoto é obrigatória para quem reside nas áreas urbanas de Vila Velha. Isso quer dizer que a Cesan, empresa responsável pelo serviço na cidade, deve construir redes e estações de tratamento para que todos os imóveis sejam contemplados. Contudo, os responsáveis por ligar suas casas às redes existentes são os proprietários.

Ainda de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a universalização do tratamento de esgoto em Vila Velha será concluída em dez anos.

NOTIFICAÇÕES

Sobre a grande quantidade de imóveis notificados em apenas 30 dias, a Semma explica que a intenção é fazer com que "a população tenha consciência do grave problema ambiental que é o lançamento de esgoto sem tratamento nos mares, rios e canais do município".

Pontuou ainda que o fluxo de notificações teve aumento devido a uma mudança na dinâmica do trabalho, que teve seu processo de vistoria alterado recentemente. Antes da reestruturação, a média mensal era de 30 notificações.

SANÇÕES

O imóvel notificado, segundo a Semma, tem um prazo de 90 dias para estar interligado à rede. Em caso de não cumprimento, o proprietário poderá pagar uma multa no valor de R$ 806. Após a multa em dinheiro, ele recebe uma nova notificação para que o serviço seja feito em um prazo de 60 dias. Não cumprindo o novo prazo, uma segunda multa é aplicada, cujo valor é o triplo da primeira.

MANCHA NO MAR

Mancha no mar de Vila Velha registrada nesta terça-feira (11) Crédito: David Perillo

A vista do Morro do Moreno, localizado em Vila Velha, é uma das paisagens mais marcantes da Grande Vitória. Mas fotos tiradas lá do alto, nesta semana, mostraram que este cartão-postal tem ganhado ares de indignação por quem aprecia a visa. Uma mancha pode ser observada bem no local em que a foz do Canal da Costa da cidade canela-verde deságua no mar, embaixo da Terceira Ponte.

Gazeta Online registraram, tanto na segunda-feira (10) quanto na terça-feira (11) a diferença de coloração na água do local e enviaram ao Alguns internautas doregistraram, tanto na segunda-feira (10) quanto na terça-feira (11) a diferença de coloração na água do local e enviaram ao canal Eu Aqui

"Fiz essa foto do Morro do Moreno hoje (terça-feira) cedo. É um dos cartões-postais de Vitória, mas aparece manchada como esse esgoto que Vila Velha despeja 24 horas sem tratamento nenhum na baía. Isso é um crime ambiental. Falta de respeito com a sociedade que paga impostos e paga caro para ter o esgoto tratado. Não sei como a população toda não reclama disso", disse um dos internautas, David Perillo.

Grande mancha no mar foi registrada nesta segunda-feira (10) em Vila Velha Crédito: Gleidson Rodrigues

Já Gleidson Rodrigues, outro internauta que fez o registro nesta segunda-feira, também não escondeu o descontentamento com o descaso ao meio ambiente.

"Que o esgoto cai na Baía de Vitória todos já sabem, mas pelo jeito não estão tomando nenhum tipo de precaução para diminuir a poluição", reforçou.

É ESGOTO OU NÃO?

A Cesan informa que, juntamente com a Prefeitura de Vila Velha e a empresa público-privada, Ambiental Vila Velha, fizeram a coleta de uma amostra da água do local afetado para que uma análise seja realizada na água. Acrescentou ainda que o sistema de coleta e tratamento de esgoto da Cesan não apresentou nenhuma ocorrência operacional neste período. O prazo para a divulgação do resultado não foi informado.