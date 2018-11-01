Escolas do Espírito Santo terão novo currículo

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Os alunos da rede pública e particular do Espírito Santo vão ter um novo currículo nas escolas da educação infantil e ensino fundamental. O documento foi apresentado nesta quinta-feira (1) pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e, agora, será submetido à avaliação do Conselho Estadual de Educação (CEE) para poder entrar em vigor. O órgão tem até o próximo dia 15 de dezembro para apresentar o parecer técnico sobre as propostas elaboradas com a participação de educadores.

O secretário estadual da Educação, Haroldo Corrêa Rocha, explica que o próximo passo será a preparação de um guia de implementação do currículo nas escolas. Os professores também vão passar por um processo de formação continuada e as escolas deverão revisar seus projetos político-pedagógicos para se adaptarem às novas exigências curriculares.

A previsão é que esse trabalho seja realizado ao longo de 2019 para que, no ano seguinte, as unidades de ensino já estejam aptas a iniciar o período letivo seguindo as novas orientações. Nesse processo, segundo Haroldo Corrêa, a realidade regional e as especificidades das escolas devem ser contempladas na consolidação do documento.