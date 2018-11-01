Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proposta

Escolas do Espírito Santo terão novo currículo

As escolas deverão revisar seus projetos político-pedagógicos para se adaptarem às novas exigências curriculares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 19:54

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 19:54

Crédito: Shutterstock
Os alunos da rede pública e particular do Espírito Santo vão ter um novo currículo nas escolas da educação infantil e ensino fundamental. O documento foi apresentado nesta quinta-feira (1) pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e, agora, será submetido à avaliação do Conselho Estadual de Educação (CEE) para poder entrar em vigor. O órgão tem até o próximo dia 15 de dezembro para apresentar o parecer técnico sobre as propostas elaboradas com a participação de educadores.
O secretário estadual da Educação, Haroldo Corrêa Rocha, explica que o próximo passo será a preparação de um guia de implementação do currículo nas escolas. Os professores também vão passar por um processo de formação continuada e as escolas deverão revisar seus projetos político-pedagógicos para se adaptarem às novas exigências curriculares.
A previsão é que esse trabalho seja realizado ao longo de 2019 para que, no ano seguinte, as unidades de ensino já estejam aptas a iniciar o período letivo seguindo as novas orientações. Nesse processo, segundo Haroldo Corrêa, a realidade regional e as especificidades das escolas devem ser contempladas na consolidação do documento. 
Além de desenvolver as habilidades previstas do ponto de vista de conteúdos, o novo currículo traz a necessidade de trabalhar com os alunos competências socioemocionais para que aprendam a lidar, entre outros aspectos, com frustrações, desafios e, assim, tornem-se mais autônomos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados