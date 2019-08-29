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Adequação de rede elétrica

Escolas da Serra passam por mudanças para uso de ar-condicionado

Prefeitura iniciou processo de readequação elétrica nas unidades. Caberá aos diretores comprar ou não os aparelhos, de acordo com a gestão dos recursos de cada escola

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:51

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:51
Sala de aula de escola da rede municipal da Serra Crédito: PMS/Divulgação
As escolas e creches municipais da Serra vão passar por adaptação da rede elétrica para que possam receber a instalação de aparelhos de ar-condicionado. O secretário de Educação da cidade, Gelson Junquilho, reforça que o trabalho da prefeitura é adequar essas unidades, mas que caberá aos diretores a decisão de comprar ou não os aparelhos, de acordo com a gestão dos recursos de cada escola.
"A nossa parte será adequar a rede, preparar as unidades. Em geral dispomos de estabelecimentos antigos, que necessitam de instalações que suportem os aparelhos. Caberá aos diretores manejarem os recursos que recebem, procedendo à compra à medida em que for possível", iniciou.
Ainda de acordo com Junquilho, essa readequação na rede elétrica deve custar entre R$ 60 mil e R$ 70 mil por unidade escolar. Hoje o município conta com 139 instituições de ensino, entre escolas e unidades de educação infantil.
Para o secretário, a condição climática atual exige medidas de controle do calor para garantir a qualidade do ensino, sendo que um ventilador na sala de aula já não é mais suficiente, segundo ele.
"Está ficando muito quente. Cinco anos atrás não se pensava nesse calor todo. No momento estamos fazendo levantamento do consumo mensal de energia e preparando pessoas para pensar em utilização racional. O consumo deve aumentar em 10 ou 15% com ar-condicionado", comentou.
> Aumenta o consumo de energia no Espírito Santo
Nas 139 instituições de ensino da rede municipal estudam 67 mil alunos. "Será um esforço gigantesco readequá-las. O número exato de aparelhos de ar-condicionado não conseguimos precisar, já que varia de escola a escola, sendo que algumas têm 16 salas, outras 20, etc. O que o município garante é a preparação da rede elétrica, que deve tomar o ano que vem inteiro ainda. Começamos neste ano e já há cerca de 20 escolas aptas a comprarem os aparelhos", concluiu. 
Segundo o prefeito da cidade, Audifax Barcelos, os investimentos começaram na João Paulo II, em Jardim Carapina, mas vão alcançar todas as escolas.
> ES quer usar energia solar em prédios públicos, escolas e hospitais

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