Escolas cancelam aulas por causa das chuvas na Grande Vitória

Aulas de escolas municipais da Grande Vitória foram suspensas nesta sexta-feira (22). Até o momento, Vitória e Vila Velha cancelaram as atividades em toda a rede de ensino por questões de segurança.
As chuvas retornaram fortes nesta sexta-feira provocando diversos alagamentos na Região Metropolitana. Muitos alunos e professores tiveram dificuldade de sair de casa e chegar nas unidades de ensino durante a manhã. Por causa disso, as Prefeituras de Vitória e Vila Velha decidiram suspender as atividades.
A Secretaria de Educação de Vitória informou que a decisão foi tomada para preservar a segurança de profissionais e alunos.
"Ficamos a semana inteira dialogando com os nossos profissionais e visitando escolas para garantir a segurança dos nossos estudantes e de todos os nossos profissionais. Hoje (22), por segurança, decidimos suspender o atendimento em toda a rede de vitória", explicou a secretária de Educação, Adriana Sperandio.
Em Vila Velha, as aulas foram canceladas em todas as 101 unidades municipais. De acordo com a Prefeitura, as atividades letivas serão repostas e os pais e responsáveis pelos alunos informados.
Em Cariacica, a Escola Municipal São João Chrisóstomo, em Liberdade, teve as atividades suspensas. Segundo a Prefeitura, não há alagamentos no local, mas os professores não conseguiram chegar à escola. Em Porto de Santa, a Escola Municipal João Pedro funciona em horário reduzido pelo mesmo motivo. Nas outras unidades, o funcionamento é normal.
REDE ESTADUAL
A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou que as aulas estão mantidas nas unidades estaduais. Duas escolas, nos bairros de Cobilândia e Divino Espírito Santo, em Vila Velha, apresentam dificuldade de acesso. Até o momento, não há decisão para suspender as atividades nestes locais.
SESI E SENAI
As aulas do turno vespertino e noturno de todas as unidades de ensino Sesi/Senai foram canceladas nesta sexta-feira. Durante a manhã, as atividades já tinham sido suspensas nas unidades de Civit e Laranjeiras, na Serra, e em Cobilândia, Vila Velha. As outras unidades da Grande Vitória e do interior do estado mantiveram as aulas no turno matutino, porém, os alunos que não conseguiram comparecer, terão a falta abonada.
Caso a intensidade da chuva permaneça na próxima semana, a situação será novamente analisada. De acordo com a Diretoria de Educação Sesi/Senai, as aulas dos três turnos serão repostas conforme o cronograma escolas.