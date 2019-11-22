Escolas cancelam aulas por causa das chuvas na Grande Vitória

Avenida Luciano das Neves alagou nesta sexta-feira. Moradores de Vila Velha tiveram dificuldade de sair de casa Crédito: Vitor Jubini

As chuvas retornaram fortes nesta sexta-feira provocando diversos alagamentos na Região Metropolitana . Muitos alunos e professores tiveram dificuldade de sair de casa e chegar nas unidades de ensino durante a manhã. Por causa disso, as Prefeituras de Vitória e Vila Velha decidiram suspender as atividades.

A Secretaria de Educação de Vitória informou que a decisão foi tomada para preservar a segurança de profissionais e alunos.

"Ficamos a semana inteira dialogando com os nossos profissionais e visitando escolas para garantir a segurança dos nossos estudantes e de todos os nossos profissionais. Hoje (22), por segurança, decidimos suspender o atendimento em toda a rede de vitória", explicou a secretária de Educação, Adriana Sperandio.

Bairro Jucutuquara, em Vitória, também ficou alagado Crédito: Internauta

Em Vila Velha, as aulas foram canceladas em todas as 101 unidades municipais. De acordo com a Prefeitura, as atividades letivas serão repostas e os pais e responsáveis pelos alunos informados.

Em Cariacica , a Escola Municipal São João Chrisóstomo, em Liberdade, teve as atividades suspensas. Segundo a Prefeitura, não há alagamentos no local, mas os professores não conseguiram chegar à escola. Em Porto de Santa, a Escola Municipal João Pedro funciona em horário reduzido pelo mesmo motivo. Nas outras unidades, o funcionamento é normal.

Na Serra e em Viana , as aulas aconteceram normalmente pela manhã. A Prefeitura analisa se as atividades serão canceladas durante a tarde.

Pátio da Escola Municipal João Pedro da Silva, em Porto de Santana, ficou alagado nesta semana. Unidade voltou a alagar nesta sexta-feira. Crédito: Márcio Menenguci/VC no ESTV

REDE ESTADUAL

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou que as aulas estão mantidas nas unidades estaduais. Duas escolas, nos bairros de Cobilândia e Divino Espírito Santo, em Vila Velha, apresentam dificuldade de acesso. Até o momento, não há decisão para suspender as atividades nestes locais.

SESI E SENAI

As aulas do turno vespertino e noturno de todas as unidades de ensino Sesi/Senai foram canceladas nesta sexta-feira. Durante a manhã, as atividades já tinham sido suspensas nas unidades de Civit e Laranjeiras, na Serra, e em Cobilândia, Vila Velha. As outras unidades da Grande Vitória e do interior do estado mantiveram as aulas no turno matutino, porém, os alunos que não conseguiram comparecer, terão a falta abonada.