Escola de Vitória suspende provas após alunos reclamarem de mal-estar

Crianças de 8 e 9 anos apresentaram sintomas de Influenza como dor no corpo, dor de cabeça e, em alguns casos, febre. A instituição suspendeu as atividades avaliativas