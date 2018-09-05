ES: veja lista das escolas privadas com melhor desempenho no Ideb

Escolas estaduais e particulares no Espírito Santo tiveram a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com média de 4,4, conforme já publicado anteriormente no Gazeta Online. No entanto, o Estado não bateu a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que é de 5,1 para esta categoria.
O Espírito Santo também apresentou o melhor desempenho do país, em Língua Portuguesa e Matemática, entre os alunos da 3ª série do ensino médio, no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), edição de 2017. A avaliação foi divulgada na última quinta-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme os dados apurados, o Estado avançou 6,2 pontos em Língua Portuguesa, entre 2015 e 2017, obtendo média de 283,7; e cresceu no mesmo período 10,5 pontos em Matemática, alcançando 291,6.
Confira o ranking das escolas privadas a partir das notas do Ideb. A participação na prova, este ano, foi facultativa para a rede particular. Abaixo você confere todas as unidades que participaram por ordem de colocação: