Home
>
Grande Vitória
>
ES tem quase 9 mil casos de dengue registrados até a 1ª quinzena de março

ES tem quase 9 mil casos de dengue registrados até a 1ª quinzena de março

O número, seis vezes maior que o registrado no começo do ano passado, coloca o Espírito Santo entre os estados com maior incidência da doença no país