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Inpe e Defesa Civil

ES tem mais um alerta de tempestade com raios e chuva intensa

Alguns municípios capixabas têm risco de inundação e deslizamento de terra, segundo informações do boletim da Defesa Civil Estadual

Publicado em 10 de Março de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 20:12
Raio no bairro Comdusa, em Vitória, no dia 4 de fevereiro Crédito: Internauta Richardson Borges
O Espírito Santo tem mais uma alerta de tempestade de raios, com chuvas intensas e ventos fortes. O aviso de atenção foi emitido neste sábado (10) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e é válido por 72 horas.
Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva  que localmente serão de forte intensidade, podendo causar alagamentos  acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos.
> Raios sem fim: entenda o que acontece com o clima no ES
O Inpe orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil do município.
> PARTICIPE | Envie fotos ou vídeos da sua cidade
Tempo fecha em Colatina, na região Noroeste do ES, neste sábado (10) Crédito: Internauta Norma Milke
ALERTAS DA DEFESA CIVIL ESTADUAL
De acordo com boletim da Defesa Civil do Espírito Santo, publicado também neste sábado (10) foram encaminhados diversos alertas para os municípios capixabas. Veja lista:
Alegre - Risco de deslizamento de terra
Cariacica - Risco de deslizamento de terra e de inundação
Fundão - Risco de deslizamento de terra
Jerônimo Monteiro - Risco de deslizamento de terra
Marechal Floriano - Risco de deslizamento de terra
Serra - Risco de inundação
Vitória - Risco de deslizamento de terra
Para todos os demais municípios do Espírito Santo também foram enviados alertas de tempestade de raios, vendaval e chuva intensa, válidos para este sábado (10) e domingo (11).
> Teve terremoto? Capixabas relatam tremor durante tempestade

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