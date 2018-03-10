ES tem mais um alerta de tempestade com raios e chuva intensa

Raio no bairro Comdusa, em Vitória, no dia 4 de fevereiro Crédito: Internauta Richardson Borges

O Espírito Santo tem mais uma alerta de tempestade de raios, com chuvas intensas e ventos fortes. O aviso de atenção foi emitido neste sábado (10) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e é válido por 72 horas.

Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva  que localmente serão de forte intensidade, podendo causar alagamentos  acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos.

O Inpe orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil do município.

Tempo fecha em Colatina, na região Noroeste do ES, neste sábado (10) Crédito: Internauta Norma Milke

ALERTAS DA DEFESA CIVIL ESTADUAL

De acordo com boletim da Defesa Civil do Espírito Santo, publicado também neste sábado (10) foram encaminhados diversos alertas para os municípios capixabas. Veja lista:

Alegre - Risco de deslizamento de terra

Cariacica - Risco de deslizamento de terra e de inundação

Fundão - Risco de deslizamento de terra

Jerônimo Monteiro - Risco de deslizamento de terra

Marechal Floriano - Risco de deslizamento de terra

Serra - Risco de inundação

Vitória - Risco de deslizamento de terra

Para todos os demais municípios do Espírito Santo também foram enviados alertas de tempestade de raios, vendaval e chuva intensa, válidos para este sábado (10) e domingo (11).