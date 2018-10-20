ES tem mais previsão de chuva e trovoadas

O dia amanheceu nublado na capital doe chuvoso em várias regiões do Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (), a previsão é de que até o fim desta sexta-feira (19) o tempo continue abafado em terras capixabas. O instituto afirma que é possível que ocorram pancadas de chuva com trovoadas em praticamente todas as regiões devido à aproximação de uma frente fria.