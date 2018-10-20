ES tem mais previsão de chuva e trovoadas

O dia amanheceu nublado na capital do Espírito Santo e chuvoso em várias regiões do Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de que até o fim desta sexta-feira (19) o tempo continue abafado em terras capixabas. O instituto afirma que é possível que ocorram pancadas de chuva com trovoadas em praticamente todas as regiões devido à aproximação de uma frente fria.
Como afirmou o Gazeta Online, o fim de semana será de pancadas de chuva em todo o Estado. Para a próxima semana, a umidade diminui já na segunda-feira (22) e o vento quente ganha força. A nebulosidade diminui, o sol aparece e não há expectativa de chuva. Terça-feira (23) o calor volta e o dia deve ser ensolarado. A temperatura máxima deve ser de 31°C e mínima de 19°C.
VAI FAZER FRIO?
Em Vitória, a temperatura mínima pode ser de 22ºC e a máxima de 31ºC. Já na Região Sul, sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Norte, sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas à tarde ou à noite. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.
Na Região Noroeste, variação de nuvens pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas à tarde ou à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Na Região Nordeste, variação de nuvens pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas à tarde ou à noite. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.
RISCO MODERADO DE CHUVA
Dentro das próximas 72 horas, o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) aponta que há risco moderado para ocorrência de chuvas intensas em 22 cidades do Estado.