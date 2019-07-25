'Era nossa única fonte de renda', dizem donos de quiosque que explodiu

Roberto, o proprietário, diz que reconstruirá unidade Crédito: Fernando Madeira

quiosque que explodiu na noite desta terça-feira (23) deixando um jovem ferido, em Castelândia, região de Jacaraípe, em Serra. De lá tiravam toda sua renda desde novembro de 2018, quando fizeram a compra do imóvel. Maria DAjuda Ferreira Bahia Miranda, 42 anos, e Roberto do Carmo Miranda, 48 anos, são os donos dodeixando um jovem ferido, em Castelândia, região de Jacaraípe, em Serra. De lá tiravam toda sua renda desde novembro de 2018, quando fizeram a compra do imóvel.

O casal mora em Capuba, por isso não estava no local na hora. Roberto antes trabalhava como carroceiro e fazia planos para tirar o registro de microempreendedor este ano. Já estava tudo encaminhado. Ontem vim ao quiosque, porque sempre passo por aqui, mesmo quando não abro, e estava tudo bem. Hoje, acordei com um repórter me contando sobre a explosão e só acreditei quando vi. Investi o que tinha ali e sempre tomei cuidado para evitar acidentes. Não acho que seja vazamento de gás. Tive todo cuidado necessário, lamentou.

Com a explosão, toda a estrutura do quiosque foi destruída, o que estava dentro pegou fogo e o investimento do casal foi perdido. Questionados sobre o seguro do imóvel, Maria e Roberto informaram que não tinham. Esclareceram que o seguro era caro pela localização do imóvel na praia, sujeito à possíveis danos causados pelo mar. Quando compramos, até nos ofereceram o seguro, mas era muito caro e nunca pensamos que algo assim iria acontecer. Perdemos também freezers, fogão e tudo mais que estava lá dentro, contou Roberto.

O casal acredita que o incêndio tenha sido criminoso. O quiosque tem maior movimento no verão, quando abre todos os dias. No inverno, abre apenas em alguns dias da semana, com poucos clientes e até às 22 horas.

Maria falou também que não irão desistir do trabalho. "Iremos reconstruir tudo do zero, com a ajuda daqueles que puderem contribuir. Estaremos aqui, colocando a mão na massa para reerguer nosso quiosque. Depois, iremos tirar a licença de funcionamento novamente e continuar a trabalhar, contou.

SUSTO

A dona do quiosque ao lado, Tereza de Jesus do Espírito Santo, estava com o marido, José Assis Rodrigues, quando ouviram o estouro por volta de meia-noite, se assustaram e logo chamaram a polícia e os bombeiros. Não vimos ninguém no local, nem mesmo a pessoa que ficou ferida, afirmou Tereza.

O morador da região Antônio Lazarino de Andrade ficou comovido com a situação e comentou sobre a falta de segurança do local. Durante o dia, tem algum movimento de pessoas nas ruas por aqui. Mas à noite a iluminação é ruim, não há policiamento e vira ponto de drogas e prostituição. É perigoso, é uma área isolada, destacou.

CAUSAS

Na tarde desta quarta-feira (24), bombeiros fizeram a perícia do local. O perito de incêndio dos Bombeiros, capitão Cleudo Jr. Souza Constâncio, disse que ainda não se sabe o que causou o ocorrido. As possibilidades que temos são vazamento de gás ou uso criminoso de explosivos. Ainda não foi possível identificar a origem da explosão. Como a única pessoa queimada aparentemente estava dentro do imóvel e conseguiu sair para pedir ajuda, imaginamos que não seja o caso de explosivos, ou a pessoa possivelmente teria morrido, sugeriu. Mas ainda há trabalho pela frente. O laudo da perícia ficará pronto em 20 dias, completou o bombeiro.

Uma pessoa ficou ferida com a explosão. A vítima é um homem de 22 anos ainda não identificado. Ele supostamente dormia dentro do quiosque e saiu, queimado, para pedir socorro há alguns metros do local. O homem foi internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo de Queimados do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A assessoria do hospital não se pronunciou sobre o paciente. A vítima é um homem de 22 anos ainda não identificado. Ele supostamente dormia dentro do quiosque e saiu, queimado, para pedir socorro há alguns metros do local. O homem foi internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo de Queimados do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A assessoria do hospital não se pronunciou sobre o paciente.

Os donos do quiosque atingido, do quiosque vizinho, amigos e moradores da região afirmaram desconhecer que alguém dormia ali e disseram não saber a identidade da pessoa ferida.